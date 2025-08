Vigastatud sukeldumisjuhendaja kangelaslikkus ajendas edasikaebust

Kui sukeldumisgiid jäi 25. juulil Mehhiko kuurortsaarel Cozumeli kiirpaadi alla kriitilisse seisundisse, Divernet'S juhtumi aruanne andis mõista, et ta tegutses teise sukelduja kaitsmiseks, kui teda löögi alla sattus.

Tegelikult näib, et kogenud sukeldumisjuht Manolo Acuña Zepeda pani oma elu ohtu, et päästa mitte ühte, vaid kõiki tema hoole all olevaid sukeldujaid.

„Manolo lükkas kangelaslikult sukeldujate rühma vastutuleva kiirpaadi teelt kõrvale, mis sõitis ebaseaduslikult suurel kiirusel Yucabi riffi kohal kaitsealuses merepargis,“ ütleb tuntud Cozumeli sukeldumisoperaator John Flynn. „Seda tehes tabas paat teda ja selle propellerid said talle raskelt vigastada.“

Sukeldumisjuht Manolo Zepeda

„Kõik see hoolimata asjaolust, et tal oli üleval isiklik pinnamärgistuspoi (SMB), et hoiatada paate vee all või pinnal viibivate sukeldujate eest. Tänu Manolo ennastsalgavale tegutsemisele päästeti elusid – kuid nüüd seisab tal ees mitu operatsiooni ja pikk paranemistee.“

Flynn on käivitanud GoFundMe sait et võimaldada kannatada saanud sukeldumisprofessionaalil katta haigla ravikulud, mis eeldatavasti ulatuvad umbes miljoni peeso (umbes (1 40,000 naela)) ulatuses.

Zepeda kaotas intsidendi tagajärjel märkimisväärse koguse verd ja on vajanud mitut vereülekannet. Ta viibib endiselt Cozumeli rahvusvahelises haiglas, kus talle tehti esialgu operatsioon parema sääreluu luumurru stabiliseerimiseks ja hiljem veel üks operatsioon murdunud pindluu, sääre teise peamise luu, parandamiseks.

Zepeda jalgade, käe, reie ja selja sügavate lõikehaavade raviks oli vaja täiendavaid operatsioone. Ta ei saa vähemalt aasta kõndida ja vajab 2026. aastal põlveliigese asendusoperatsiooni.

Zepedal on sukeldumisprofessionaalina üle 30 aasta kogemust.

„Iga annetus – olgu see kui tahes väike – läheb otse Manolo operatsioonide, ravi ja taastusravi toetamiseks,“ ütleb Flynn. „Tal on ulatuslikud vigastused jalas, alaseljas ja pahkluudes.“ Tänase (4. augusti) seisuga oli enam kui 84 annetuse kaudu kogutud 500% sihtsummast.

Californiast pärit Flynn pani aluse ettevõttele, millest kasvas välja sukeldumisharrastus. Sand Dollar Sports Cozumelis 1990. aastal ja oli otseselt seotud Cozumeli merepargi rajamisega. Zepeda ei olnud Sand Dollari täiskohaga töötaja, vaid töötas operaatori heaks vabakutselisena.

„Manolo pole mitte ainult osav sukeldumisjuht 30-aastase kogemusega, vaid ka tõeline kangelane,“ ütleb Flynn. „Tuleme kokku kogukonnana ja anname tagasi kellelegi, kes andis kõik, et teisi kaitsta.“

Zepedale otsa sõitnud paat, mida identifitseeriti kui maranatha, väidetavalt sisenes riffivööndisse ilma looduskaitsealade riikliku komisjoni nõutavate lubadeta (CONANP). Käimas on ametlik uurimine.