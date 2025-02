IPO tabas Ühendkuningriigi sukeldujat Komodo Crystal Rockis

Ühendkuningriigis sukelduja Robert Boltoni surma põhjuseks loeti immersioonkopsuturse (IPO) puhkus Indoneesias 2023. aastal – üks suhteliselt vähestest juhtudest, mil sukeldujatel on raskesti märgatav seisund ametlikult diagnoositud.

Eelmisel nädalal Winchesteri koronerkohtus toimunud uurimisel kuulis koroner Jason Pegg, et 65-aastane mees oli 17. septembril, kui surmaga lõppenud juhtum aset leidis, Komodo rahvuspargi tuntud kohas sukeldumas. Menetlusest teatas Hampshire'i kroonika.

Hampshire'is Bishop's Walthamis elanud Bolton oli kogenud sukelduja, kes oli õppinud kuninglikus mereväes teenides. Ülemleitnant oli hiljem teenistusest lahkunud, et saada kriminaalkaitse vandeadvokaadiks, enne kui asutas 2016. aastal finantsnõustamisfirma.

Tema ja ta naine Michelle olid olnud "unistuste kruiisil" ja avastasid samal päeval Crystal Rocki tippu, UNESCO maailmapärandi nimistusse allub tugevatele hoovustele ja populaarne kogenud sukeldujate seas oma mereelu poolest. Ta oli vee all olnud kõige rohkem 10 minutit, kui sai aru, et tal on probleem.

Väidetavalt tõusis Bolton kiiresti üles sukeldumisjuhi saatel, kuid tema naise sõnul oli tema silmis paanika. Ta nentis, et ta hingas raskelt ja hoidis rinnast kinni. Pinnal olid tal krambid ja ta minestas, kui kiirpaat viis ta konarlikul tunniajasel reisil mandrile haiglasse.

Arstid diagnoosisid IPO, kuid Bolton ei tulnud teadvusele. Hiljem evakueeriti ta Singapuri erahaiglasse, kus ta kuus päeva pärast sukeldumist suri.

Michelle Bolton ütles, et tema abikaasa oli olnud vormis, tugev ja sportlik. Ühendkuningriigi sukeldumishaiguste ekspert avalduses uurimisele Dr Peter Wilmshurst juhtis tähelepanu sellele, et IPO risk, mille puhul vedelikud lekivad veresoontest kopsudesse, oli 13 korda suurem sukeldujatel, kelle vanus on 60 või rohkem.

"Dr Wilmshurst on kindel, et hr Boltoni sukeldumisõnnetus oli tingitud kopsutursest, mis põhjustas hr Boltoni hüpoksilise ajukahjustuse," ütles koroner.

Ta salvestas juhusliku surma, märkides Boltoni sukeldumiskogemust, tema kiiret mõistmist, et vaja on viivitamatut tegutsemist, ja katset pinnale jõuda.

Hai juhtum Bahamal

Bimini laht (Nicolerich123)

Floridale lähima Bahama saare Bimini lähedal haiga kokkupõrkes sai kaks ujujat vigastada, üks neist tõsiselt. Naisturistid, kes olid peal puhkus USA-st, olid 7. veebruari varaõhtul koos merel, kui said vigastada oma alakeha.

Bahama kuningliku politsei teatel said nad kohalikus kliinikus erakorralist abi, enne kui nad lennukiga New Providence'i saarele edasiseks arstiabiks viidi. Nad on pärast seda koju naasnud, kusjuures ühele tehakse jalahaava parandamiseks kolmas operatsioon.

