Malta sukelduja surmajuhtumi uurimine peab arsti hooletuks

NÕUDLUSE TÕUSINE: Sukeldujate ravi suurenemisest Mater Dei hüperbaarilises osakonnas ja ka teises Malta üksuses Gozo üldhaiglas on teatanud. Malta aja järgi. Mater Dei on sel aastal ravinud 57 sukeldujat, teatas ta eelmisel nädalal, ületades juba oma aastakeskmist 50. Gozol on keskmiselt 30 sukeldujat aastas.

Dr Stephen Muscat, Mater Dei endine peakonsultant, märkis, et "Malta on kiiresti muutumas tehnilise sukeldumise mekaks" ja et see oli tegur, mis muutis sukeldujad õnnetustele vastuvõtlikumaks.