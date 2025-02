Muusiku sukeldumissurm: vigane reg või alkoholiga seotud haigus?

Lõplikku otsust oodatakse nüüd mais pärast seda, kui on lõpetatud 2019. aastal Austraalias juhtunud Briti muusikaprodutsendi akvalangiga sukeldumisega seotud surmajuhtum.

Koroner kaalub tõendeid pärast seda, kui eelmisel nädalal toimunud istungi viimased päevad keskendusid sukelduja kasutatud rendiregulaatori puuduvate hoolduslogide komistuskivile.

37-aastane Karl Bareham suri Uus-Lõuna-Walesis Brisbane'i lähedal Byron Bays sukeldumisel. A Ühendkuningriigi uurimine 2020. aasta märtsis oli edasi lükatud, nagu sel ajal teatati Divernet, pärast seda, kui Suffolki koroner kuulis, et Austraalia võimud uurivad endiselt Barehami kasutatud sukeldumisvarustust ja juhtumi asjaolusid.

Viiepäevaseks peetud kohtuistung algas Sydney koronerkohtus 2024. aasta detsembris ja sai alles nüüd pärast pikendamist lõpule küsimusega, kas Barehami surma põhjustas defektne sukeldumisvarustus või alkoholismiga seotud terviseseisundid. Menetlusest teatati Hooldaja.

Kunagisest kitarristina esinenud Barehamist oli saanud Kanada laulja-laulukirjutaja Dallas Greeni ja tema grupi produtsent ja heliinsener. Linn ja värv. Ta asus Torontos 16 aastat.

Nad olid saabunud Austraaliasse Brisbane'i festivalil esinema hiljem sel kuul ja harrastuspaadi sukeldumine oli broneeritud järgmiseks päevaks, 24. septembriks.

NSW osariigi asekoronerile David O'Neilile öeldi, et Bareham oli füüsiliselt vormist väljas ja üldiselt masenduses, kuigi oli saabudes heas tujus.

PADI-kvalifitseeritud produtsent oli varem läbi viinud 21 sukeldumist ja teinud samal hommikul värskenduskuuri PADI 5* sukeldumiskeskusega Sundive Byron Bay, enne kui suundus 2.5 km kaugusele avamerest Nguthungulli Julian Rocksi looduskaitsealale sukelduma.

Oli rahulik ja päikesepaisteline päev. Nii Barehami juht kui ka sukeldumisjuht Yuko Inagaki ütlesid, et nad avastasid tema hingeõhus alkoholi, kuid koronerile öeldi, et kuigi ta võis olla rippunud või jetlagi tõttu kannatada saanud, ei paistnud ta olevat negatiivselt mõjutatud. Väidetavalt järgib Sundive sukeldujate jaoks alkoholivaba poliitikat.

Saatuslik sukeldumine

Inagaki juhendas algselt kahte sõbrapaari, kellest üks oli Bareham ja Sundive'i juhendaja Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof ütles, et ta ei märganud Barehami hingeõhus alkoholi ega pidanud teda joobeseisundiks ning teatas, et oli innukalt kontrollinud oma seadmeid, sealhulgas regulaatorit.

Merepõhja jõudes vaatas Nieuwenhof üles ja nägi, kuidas Inagaki aitas Barehami ilmsete võrdsusprobleemidega. Seetõttu liikus juhendaja koos teise sõbrapaariga lasteaiakohta, teades, et Inagaki oli koos Barehamiga, ja järgmisel korral pöördus ta kontrollima, kas ta nägi paari tõusmas.

Inagaki kinnitas, et Bareham andis märku, et tal oli raskusi laskumisel ja seejärel ujuvuskontrolliga võrdsustamise saavutamisel, kuid pärast abi osutamist andis ta märku, et kõik on korras.

Nad olid suundunud lasteaeda, kuid järgmine kord, kui Inagaki Barehamit nägi, lamas ta 4 meetri kaugusel näoga ülespoole merepõhjas, osaliselt kiviga varjatuna. Ta ujus kohale ja nägi, et regulaator oli tal suust väljas.

Inagaki üritas edutult regulaatorit ennistada ja tõstis Barehami püsti, et teha hädatõus. Katsed teda pinnalt elustada ebaõnnestusid ja ta kuulutati Passi rannas umbes keskpäeval surnuks.

The Pass, Byron Bay (Andy Hay)

Regulaatori teenindus

Sukeldumisekspert tunnistas uurimisel, et kuigi kõik pidid teadma, kes on nende sõber, ei olnud süsteem läbi kukkunud, sest Inagaki oli selle rolli Nieuwenhofilt sisuliselt üle võtnud ja grupist polnud eraldunud.

Koroner kuulis, et Sundivest palgatud Mares teisel etapil Bareham oli huuliku kõrvad rebenenud. Polnud selge, kas need olid enne sukeldumist kahjustatud, kuigi Inagaki ei arvanud nii. Sukelduja oleks võinud neist läbi hammustada, kui oleks saanud krambihoo.

Politseisukelduja leidis, et regulaatori lõhenemisjõud on ebatavaliselt suur ja ütles, et sügavamalt kui 9 meetrit oli hingamine oluliselt raskem, mis muudab selle sukeldumiseks ohtlikuks.

Hooldustehnik hindas pragunemise pingutust peaaegu kahekordseks alumisest soovitatavast piirist ja lükkas tagasi Sundive'i väite, et selle võis hiljem põhjustada rannast pärit sool või liiv.

Peaaegu viis kuud enne surmajuhtumit tehtud Sundive'i varustuse logikirjes oli märgitud, et teine ​​etapp oli lekkinud, kuid Sundive'i töötaja Stephanie Rings, kes ei olnud kvalifitseeritud tehnik, oli seda käsitsi häälestanud, olles läbinud vaid poole Marese heakskiidetud kursusest.

Rings väitis, et teda oli koolitanud Sundive'i alltöövõtu korras ja sertifitseeritud tehnik Tom Hughes ning too oli sel ajal tema teenindustööd jälginud, kuigi ettevõttesse ilmunud Hughes eitas teda koolitamast ega tema töö järelevalvet.

Rings ütles, et ta oli Barehami regulaatoriga rutiini varem hinnanguliselt 20 korda läbi viinud, ilma probleemideta.

Maresi regulaatorid nõudsid hooldust iga 100 sukeldumise või aasta tagant, suuremat hooldust iga 200 sukeldumise või kahe aasta järel. Sundive'i regulaatoreid hooldati kord aastas, kuid ettevõte lükkas "väga ebatõenäolisena" tagasi ettepaneku, et neid võidakse selle perioodi jooksul kasutada kuni 200 korda.

Hughes kinnitas, et Sundive'i hooldusdokumendid olid ebatäpsed selle kohta, millal ja kui sageli mõnda varustust kasutatud on.

Varsti pärast Barehami surma oli Sundive'i kaasdirektor David Robinson politseile esitanud foto ühest leheküljest regulaatori teeninduslogist. See näitas, et Rings häälestas Barehami regulaatorit 2. mail 2019.

Sundive polnud aga suutnud kohtule täielikku logiraamatut näidata ja seda ei leitud sukeldumiskeskusest. Ringsi enda kaitsja soovis teada, miks ei esitatud ühtegi tõendit selle kohta, et regulaatorit pole mai algusest peale uuesti hooldatud.

Robinson ei pakkunud selgitust, kui koroner küsis, kas ta on uurimise eest dokumente varjanud.

Meditsiinilised arvamused

Asjatundlikud meditsiinilised tunnistajad leidsid, et kuigi hingamise töö oleks võinud olla rendiregulaatoril kõrgem, oleks see olnud enamiku sukeldujate jaoks hallatav ja Bareham oleks suutnud pinnale tõusta, kui see oleks olnud tema ainus probleem.

Sukelduja alkoholisisaldus veres oli võrdne kahe joogiga, tõenäoliselt eelmisest õhtust.

Kolm tunnistusi andnud arsti nõustusid, et Barehami alkoholism ja sellega seotud haigus muutsid ta vastuvõtlikuks vee all viibides vallandatud meditsiinilisele sündmusele, kuid nende teooriad surma tegeliku põhjuse kohta ulatusid immitsevast kopsutursest (IPO) kuni uppumiseni viinud alkoholi võõrutussündroomi krambini.

Teatati, et Barehamil oli liigsest joomisest põhjustatud maksahaigus ja ta võis kannatada ka kardiomüopaatia või südame-lihase haiguse all, muutes ta vastuvõtlikumaks IPO-le (sisemine uppumine). See oleks muutnud ta hüpoksiaks ja seejärel teadvusetuks.

Sukelduja oli muutunud teovõimetuks nii ootamatult, et arvati, et ta uppus pärast äkilist südamehaigust või krambihoogu, mistõttu ta võttis paanikas regulaatori välja või kaotas selle kogemata.

