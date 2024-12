Rekordtrahv ettevõttele, kes jättis teismelise esimesel sukeldumisel üksi

18-aastase noormehe surm tema esimesel sukeldumisel on kaasa toonud USA Minnesota osariigi ajaloo suurima töökohatrahvi – rohkem kui 730,000 576,000 USA dollari (XNUMX XNUMX naela).

Joe Anderson suri 21. mail, kui sukeldus Columbia Heightsi ettevõttele Your Lake Aquatic Plant Management Apple Valley õngitsemisjärvest Lac Lavon umbrohtu puhastama. Surmaga lõppenud juhtumist teatati on Divernet juunis.

Beeteli ülikooli üliõpilane, kes kavatses hiljem sel aastal Arizonas ettevõtlust õppida, töötas Anderson suvepuhkuse ajal koos viie teise Your Lake'i töötajaga.

Lac Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Ta saadeti 3–5 meetri sügavusele umbrohtu ja muud allapanu koristama, kuid kui teised sukeldujad pinnale tõusid, mõistsid nad, et tema heitgaasimulle pole näha, ja läksid uurima, mis juhtus, selgub Minnesota tööohutuse uurimisaruandest. & Terviseamet (OSHA).

Anderson leiti, kui tema regulaatori huulik oli väljas, lebamas reageerimata järvepõhjas. Teda kasvatati raske alajahtumisena ja ta elustati, kuid ta suri kolm päeva hiljem haiglas.

Selgus, et Anderson polnud kunagi varem akvalangivarustusega sukeldunud. OSHA andmetel oli ta saanud vaid 10-15-minutilist koolitust teiselt töötajalt, kes ei olnud allutatud.

OSHA uurimine jõudis järeldusele, et Your Lake'i töötajatel puudus asjakohane kogemus või koolitus oma töö ohutuks tegemiseks ning nad ei saanud väljaõpet hädaolukordadele reageerimise protseduuride, nagu CPR või muu esmaabi alal. Ettevõttel ei olnud ohutuspraktika käsiraamatut ja vahejuhtumi toimumise ajal ei olnud kohal ühtegi sukeldumistoimingute juhendajat.

OSHA on nüüd viidanud teie järvele viie "tahtliku" kaubandusliku sukeldumise ohutusstandardite rikkumisega. See kategooria on reserveeritud juhtudeks, kui ettevõte on väidetavalt teadlik ohtlikest tingimustest, kuid ei tee mõistlikke jõupingutusi nende kõrvaldamiseks.

Joe Anderson

Kolm rikkumist puudutasid kumbki maksimaalselt 161,323 123,200 dollarit ja ülejäänud kaks XNUMX XNUMX dollarit. Ettevõte vaidlustab tsitaadid.

Dakota maakonna šerifi büroo viib koos maakonna advokaadibürooga endiselt läbi kriminaaljuurdlust.

Vastavalt Minnesota Star Tribune, Anderson oli teine ​​Minnesota töötaja kahe aasta jooksul, kes suri veealuse umbrohu eemaldamiseks sukeldudes. Ettevõtte Dive Guys of Wayzata töötaja uppus 2022. aasta juunis Minnetonka järves töötades ja ettevõttele määrati viis kohtuotsust, neist kaks tahtliku rikkumise eest, kuigi 180,850 XNUMX dollari suurust trahvi apellatsiooni esitamisel vähendati.

