Punase mere pardal jäeti pärast tabavat riffi maha

Sukeldumine Punase mere pardal Firebird, mida haldab Hurghadas asuv Into The Blue, tuli evakueerida pärast Sharm el Sheikhist põhja pool asuvat riffi, kuigi arvatakse, et see pole veel uppunud. Paat oli liikunud mööda Aqaba lahte põhja poole Dahabi poole.

Egiptuse sukeldumis- ja veespordikoda teatas kokkupõrkest (CDWS) tekitanud laevale "olulise kahju", mis toimus 1. aprillil kella 20 paiku öösel. Teatati, et kõik seitse külalist ja seitse meeskonda on terved.

CDWS sai hädateate umbes kell 1.30, selleks ajaks oli Into The Blue andmetel paat juba evakueeritud. Koda teavitas piirkondlikke mere- ja maapealseid päästeteenistusi sündmuskohale tulemast.

"Tänu meie meeskonna ja sukeldumisjuhi kiirele ja professionaalsele reageerimisele evakueeriti kõik külalised koos passide ja oluliste asjadega turvaliselt 16 minuti jooksul," teatas Into The Blue. «Külalised viidi kohe maale ja saatis nende giidi.

"Pärast külaliste edukat evakueerimist evakueeriti ka meie meeskonnaliikmed pärast täiendavate isiklike esemete ja varustuse kindlustamist."

Hädaabi ilmus kella 2.30 ja 3 vahel öösel, et toetada operatsiooni ja "tagada kõigi sujuv ümberasumine lähedalasuvasse hotelli puhkamiseks ja ohutuse tagamiseks".

Mahutab 16

"Tuukeldujate poolt sukeldujatele ehitatud" 2003. aastal ja kapitaalremont 2019. aastal, 32m Firebird mahutas kuni 16 külalist kaheksas kajutis. Sellel oli kaks sodiaaki ja kaks 25-kohalist päästeparve.

Tegutseb ka alles veebruaris Deep Blue Cruisesilt uue kaubamärgi saanud Into The Blue Firebirdõde-laev Thunderbird ja 50 m Katana.

Firebird külalised viidi Hurghada hotellimajutusse, et oodata äralendu kodumaale. CDWS-i andmetel olid neli külalist sakslased, üks šveitslane ja kaks sukeldujat egiptlast.

Into The Blue teatas, et on teinud ametivõimudega koostööd, et päästa kõik, millest on veel võimalik taastada Firebird. "Täname ametivõime ja meie pühendunud meeskonda nende erakordse olukorraga toimetuleku eest ning oleme jätkuvalt pühendunud kõigi meiega koos seilajate ohutusele ja heaolule," öeldi.

Juhtum on viimane Punase mere sukeldumispaatide katastroofide jada, mis on ajendanud piirkondlikke reguleerivaid asutusi karmistama turistide paatide ohutusmeetmete jõustamist – sealhulgas Ühendkuningriigi enda poolt. Mereõnnetuste uurimise osakond. See on välja andnud oma ohutusbülletään Ühendkuningriigi turistidele, kes kasutavad Punase mere laevu.

CDWS ütleb, et põhjus Firebird Intsidenti uurivad praegu turismiministeerium ja teised ametiasutused, kuigi Punase mere piirkonnas välja kuulutatud paljude selliste uurimiste tulemusi avalikustatakse harva.

