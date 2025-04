Briti sukelduja otsing Filipiinidel katkestati

at 10: 14 am

Filipiinide rannavalve tühistas 22. aprillil Negros Orientalis Dauinis kadunud Briti sukelduja kahepäevase veealuse otsinguoperatsiooni.

Selle akvalangimeeskond ja teised vabatahtlikud sukeldujad olid kuni eilseni (24. aprillini) püüdnud leida 44-aastast Mark David Morrist.

. Rannavalve teatas, et tema rannikupatrullid jätkavad maapealseid operatsioone laial alal, lootes leida kadunud mees – kuigi ka riiklik politsei on tekitanud kahtlusi, kas Morris oli üldse sukelduma läinud.

Kadunud: Mark David Morris (Negrosi idapolitsei provintsibüroo)

Kohalikud ja provintsi katastroofiriski vähendamise ja juhtimise bürood (DRRMO), tulekaitsebüroo ja mitmed vabatahtlikud sukeldujad, sealhulgas piirkonna kuurortide ja keskuste spetsialistid, viisid läbi mitmeid veealuseid otsinguid.

Morrise asukohta püüdes jätkusid lõunapoolsed hoovused, mida kirjeldati kui "mõõdukast kuni tugevani".

Ei jäänud hommikuni vahele

Dauini politsei teatas, et Morris lahkus oma üürikorterist teisipäeval kella 3 paiku pärast seda, kui ta oli võtnud ühendust kohaliku sõbraga ja teatas talle, et ta läheb üksi sukelduma.

See aruanne viitas "vabasukeldumisele", kuigi paljude ametlike viidete tõttu "sukeldumisele" jääb ebaselgeks, kas Morris kavatses sukelduda, sukelduda või snorgeldada. Sotsiaalmeedia leheküljed näitavad, et ta oli sukelduja ja rannavalve on viidanud tema "akvalangivarustuse" puudumisele korterist.

Tuukrid asusid teele, püüdes leida kadunud briti meest

Morrise Singapuri elanikust 42-aastasest abikaasast Emily Tan Fernist teatati, et ta magas, kui ta korterist lahkus, ja alles järgmisel päeval kell 8 sai ta aru, et Morris on läinud ja helistas politseisse, mis ajendas otsinguid alustama.

Morris oli oma sõbrale rääkinud, et läheb Dauinis Lalao Beach Resorti ees olevasse randa, kuid politsei on öelnud, et kuna keegi polnud teda merre sisenemas näinud, pidid nad uurima ka võimalust, et ta polnudki sukelduma läinud.

