Tiiger hammustab Maldives Shark tankis sukelduja pead

Väidetavalt hammustas tiigerhai ühel populaarsel Maldiivide sukeldumiskohal erksavärvilist uudset kapuutsi kandvat Hiina sukeldujat kuklast.

Väidetavalt nõudis sukelduja haavale rohkem kui 40 õmblust, kuid nende seisund pole teada.

Juhtum leidis aset 15. novembril pealinna Male lähedal taastatud Hulhumale saarel Shark Tanki nime all tuntud kohas. Turistide seltskond ei olnud sukeldumas ühes kohalikus sukeldumiskeskuses, mis kohapeal sukeldumist pakub, ja arvatakse, et nad saabusid kiirpaadiga Kaafu atollil asuvalt turismisaarelt Maafushi lõunasse.

Teatavasti kasutasid giidid haide ligimeelitamiseks sööta. Haide toitmine on riigis ebaseaduslik Maldiivid, ning selle piirangu eiramine on toonud kaasa mitu juhtumit, kus sukeldujad on saanud hammustada.

Tiiger, pull, spinner ja teised haid ja raid külastavad Shark Tanki (Daniel Brinckmann)

Sukeldujal oli seljas oranž 'Nemo' kalakujuline neopreenist peakate, mis oleks võinud hai segadusse ajada lähivõitluses, mis võib tekkida, kui sööt on vees.

Elasmobranchs on harjunud külastama saiti, et toita. Shark Tank asub teisel pool müüri, kus elavad lauad ankrusse jäävad ja kalapaatide meeskonnad enne töötlemist oma saagi välja rookivad. Pealinna läheduse tõttu on seal ka märkimisväärne paadiliiklus.

See sait on viimastel aastatel sukeldujate seas populaarseks saanud, kuid väidetavalt kujutab see endast ohtu, kuna seal töötab palju oma reeglite järgi tegutsevaid operaatoreid. Teatud paadid kasutavad seda kohta isegi väljaregistreerimissukeldumiseks, kuigi mitmed suuremad operaatorid on ohutuse kaalutlustel välistanud külaliste sinna võtmise.

"Tingimused olid kohutavad, kui ma seda kohta sukeldusin," rääkis fotoajakirjanik Daniel Brinckmann, kes siin fotosid tegi. Divernet. «Näete, kuidas tuunikala prügi upub otse pinnalt, töölised kühveldades selle vette, tekitades tõhusalt söödakeerist.

"Kui sukeldujad tulevad liiga lähedale või ei pööra tähelepanu ja jäävad voolust eemale, võivad nad kergesti hätta sattuda."

Kohapeal on näha kuni 200 nõelakiirt (Daniel Brinckmann)

"Vette sisenedes ootavad teid koheselt põhjast üles tõusmas suured vurrhaid, kes ootavad põnevusega, et neid söödetakse," rääkis teine ​​paigaga tuttav sukelduja. Divernet. “Eelmisel aastal oli roosasid piitsakiire üle 50, aga tundub, et nad on edasi liikunud.

"Seejärel seisate silmitsi mitme teise raieliigiga ning põhja lähedal on sageli kitarrikala ja härghaid. Tipphetk on suure vasarhai ja/või tiigerhai nägemine.

"See pole sukeldumine kogenematutele – ja kindlasti mitte kontrollsukeldumine."

