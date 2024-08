Titaani kohtuasi: Rush pidas end süvasukelduja "vaiklikuks geeniuseks"

Prantsuse sukelduja Paul-Henri Nargeolet oli teinud rohkem sukeldumisi Titaanlik kui ükski teine ​​inimene, nii palju, et teda tunti kui "Mr Titanic".

Nii et kui tema ja veel neli meeskonda katse pardal surid Titan Eelmisel aastal sukeldatud, oli üllatus, et oma kogemustega oli ta võtnud kohustuse tegutseda OceanGate'i turismireisil sügaval asuvale vrakile navigaatorina.

Nüüd väidab perekond Nargeolet, et OceanGate ja selle surnud asutaja ja tegevjuht Richard Stockton Rush, kes juhtis süsinikkiust laeva, kui see 18. juunil 2023 kadus, olid endist mereväe komandöri tahtlikult eksitanud ja uskunud, et Titan oli turvalisem kui oli.

Nad ütlevad ka, et vastupidiselt varasematele teadetele poleks seal viibinud inimesed millalgi midagi teadnud Titan purunenud, oleksid nad tegelikult saanud eelhoiatuse eelseisva ohu eest ja kannatanud viimastel hetkedel "vaimset ahastust".

Perekond on nüüd algatanud 50 miljoni USA dollari suuruse ebaseadusliku surma hagi Rushi, OceanGate'i ja teiste arendustegevusega seotud üksuste vastu. Titan, nõudes surmaga lõppenud juhtumi asjaolude läbivaatamist žürii ees.

Titan kaotas kontakti oma toetuslaevaga kaks tundi pärast pinnalt lahkumist ja palju tähelepanu saanud süvamerel otsingu- ja päästemissioon jätkus neli päeva, enne kui rusud leiti vähem kui 300 meetri kauguselt Titaanlik's vööris, 3.8 km sügavusel.

Hagis väidab perekond, et Rush näis olevat uhke tööstuse standardite eiramise üle, kujundades endast aktiivselt kuvandit „kui süvamere sukeldumismaailma geeniusest”.

Varem oli ta kritiseerinud USA reisilaevade ohutust käsitlevaid õigusakte, kuna need "asendasid reisijate ohutust tarbetult esikohale ärilise innovatsiooni ees".

. Titan sukelaparaat – titaanist kuppel, kere süsinikkiust (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot Titan. Erinevalt kõigi varasemate sukelaevade omadest põhinesid kasutatud "moodsad, kaasaegsed juhtmeta elektroonikasüsteemid" toiteallika katkematul püsimisel, ütleb perekond.

Hagi esitati 13. augustil Washingtoni King County ülemkohtusse. OceanGate asus osariigis, enne kui peatas kõik oma tegevused pärast katastroofi.

"Püsiv hoolimatus"

"Katastroofiline kokkupõrge, mis nõudis Nargeoleti elu, oli otseselt tingitud OceanGate'i, Rushi ja teiste süüdistatavate pidevast hoolimatusest, hoolimatusest ja hooletusest nende projekteerimisel, ehitamisel ja käitamisel. Titan,” väidavad hagejad.

„Nargeolet võis surra tehes seda, mida ta teha armastas, välja arvatud tema surm – ja teise surma Titan meeskonnaliikmed – oli ekslik. The Titaanlik Ekspert oli alates 37. aastast Titanicule laskunud 1987 korda, töötades enamasti päästja heaks RMS Titanic Inc oma näituste jaoks esemeid hankida.

Ta suri koos Rushi ja maksvate reisijate Briti miljardäri Hamish Hardingi, Pakistani-Briti ärimehe Shahzada Dawoodi ja tema poja Sulaimani kõrval. OceanGate oli nõudnud, et nad allkirjastaksid vastutusest loobumise, tunnistades ekspeditsiooni riske enne selle algust.

"Oleme kohtuasjas väitnud, et Stockton Rush oli olnud läbipaistev kõigi nende probleemide osas, mida oli kogetud Titan, nagu ka varasemad, sarnased mudelid, keegi nii kogenud ja teadlik nagu PH Nargeolet poleks osalenud,” ütleb perekonda esindav jurist Matt Shaffer.

Rannavalve mereohutuse insenerid uurivad Titanilt (USA riiklik transpordiohutusamet) väljavõetud ahtri titaanist otsakorki

Teine juriidiline meeskond, Tony Buzbee, märkis: "Ma arvan, et on kõnekas, et kuigi Washingtoni ülikoolil ja Boeingil oli võtmeroll varasemate, kuid sarnaste versioonide kujundamisel. Titan, on mõlemad hiljuti lahti öelnud igasugusest seotusest plahvatanud sukeldatava mudeliga.

Ohutusrekord

Süvamere sukelaevad on üldiselt olnud head ohutusnäitajad, kuid need on tavaliselt valmistatud pigem tahkest titaanist kui titaanist, mis on kinnitatud kerge süsinikkiust korpuse külge, nagu seda kasutatakse Titan.

Mõned eksperdid ja potentsiaalsed reisijad olid kritiseeris avalikult sukelaeva konstruktsiooni ammu enne reisi, nagu on kirjeldatud eelmistes lugudes Divernet, kuid Rush lükkas nende vastuväited tagasi, kuna ta püüdis veenda süvamere turiste maksma kuni 250,000 XNUMX USA dollarit, et külastada Titaanlik kohas.

Väidetavalt väitis ta, et on paigaldanud täiustatud akustilise turvasüsteemi, mis hoiatab Titansõitjad peaksid kere surve all pragunema, kuid mehhanism, mis on ette nähtud ballasti viskamiseks ja Titan hädaolukorras varundamine on väidetavalt ebaõnnestunud.

"Ekspertide hinnangul oleksid nad jätkanud laskumist, teades täielikult laeva pöördumatuid tõrkeid, kogedes hirmu ja vaimset ahastust enne laeva Titan lõpuks kokku kukkumas,” väidetakse kohtuasjas.

Koos OceanGate'i ja Rushiga on süüdistatavatena mainitud ettevõtte endist inseneridirektorit Tony Nissenit ja Hydrospace Groupi, Janicki Industriesi ja Electroimpacti, mis väidetavalt osalesid projekteerimise ja tootmisega. Titan.

