Suessi lahes läks ümber turismilaev

18.-26. JAANUAR: Boot Düsseldorf (rahvusvaheline paadinäitus)

1.-2. VEEBRUAR: Duikvaker

21.-23. VEEBRUAR: European Dive Show (EUDI)

21.–23. VEEBRUAR: Sukeldumiskuurortide reisinäitus (DRT), Malaisia

1.-2. MÄRTS: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15.–16. MÄRTS: ADEXi ookeanifestival / OZTek Austraalia

28.-30. MÄRTS: Vahemere sukeldumisnäitus

4.-6. APRILL: Asia Dive Expo (ADEX)

22.–25. MAI: Tai sukeldumisnäitus (TDEX)

31. MAI – 1. JUUNI: Scuba Show

13.–15. JUUNI: Malaisia ​​rahvusvaheline sukeldumisnäitus (MIDE)

6.-7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show

17.-19. OKTOOBER: Sukeldumisvestlused

11.-14. NOVEMBER: DEMA Show



