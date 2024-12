Turist suri Punase mere hai intsidendis

Punase mere kuurortlinna Marsa Alami lähedal eile (29. detsembril) hukkus haiga kokkupõrkes ujuja või snorgeldaja.

Egiptuse keskkonnaministeeriumi teatel olid mõlemad ohvrid turistid ja intsident leidis aset muuli ääres "sügavates vetes väljaspool määratud ujumisala", mis arvati olevat Marsa Alami ja Port Ghalibi vahelise kuurordi lähedal.

Ministeerium rõhutas, et pontoonist liiga kaugele välja ujumine on keelatud ning rajatis jääb olukorra hindamise ajaks suletuks vähemalt 1. jaanuarini. Üldised juhised piirkonnas sadamasillade läheduses viibimise kohta oleksid seotud hoovustega.

Intsidendiga seotud turistide kohta üksikasju ei esitatud, kuigi AFP Uudisteagentuur on teatanud, et välisriigi kontoriallika sõnul olid mõlemad itaallased, hukkunu 48-aastane Roomast ja teine ​​​​69-aastane. Kinnitamata andmetel olid nad isa ja poeg.

Need kaks toodi veest välja ja viidi Port Ghalibi haiglasse.

Sellised vahejuhtumid on Punasel merel suhteliselt ebatavalised ja eilne on esimene teatatud alates aastast 24-aastase mehe surm Vene snorgeldaja Hurghadas juunis 2023. Väidetavalt oli see kohtumine tiigerhaiga, kuid hiljutise juhtumiga seotud liikide kohta pole teavet.

2022. aastal surid seal samuti üks Austria ja Rumeenia turist järeldati tiigerhaiga kohtumistest mis toimus 200 m kaugusel Hurghada rannast.

Keskkonnaministeerium teatas, et koostöös Punase mere kubermanguga moodustatakse Marsa Alami juhtumi uurimiseks erakorraline komitee.

