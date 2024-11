Kaks tuntud sukeldumislauda põlevad

Kaks akvalangistidele hästi tuntud liveaboardi, millest üks tegutses Egiptuse Punasel merel ja teine ​​Maldiividel, on kannatanud väidetavalt katastroofiliste tulekahjude all.

Kolmekorruseline nouran, mida haldab Punase mere uurijad, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

36. aastal ehitatud 2006-meetrine mahagonist kerega laud kulges Hurghadast välja nii Põhja- kui ka Lõuna-Punase mere marsruutidel, kusjuures regulaarsed nädalapikkused lõunareisid hõlmasid Brothersi, Daedalus ja Elphinstone'i. See mahutas kuni 24 külalist koos tehniliste sukeldujate jaoks.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv nouran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV nouran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv nouran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Vahepeal Maldiividel 37 m teraskerega Sinine reisija, mida haldab Master Liveaboards, süttis täna (7. novembri) varahommikul põlema pealinna Malé lähedal Hulhumalé sadamas hoolduspausi ajal – seega ei osalenud külalissukeldujad ja teisi inimohvreid ei olnud.

Auhinnatud Sinine reisija ehitati 2001. aastal ja mahutab oma kolmes sviidis ja 26 kajutis 10 külalist. See oli ainus Maldiividel tegutsev kaptenlaevastiku laev.

"Pärast katset tulekahju ohjeldada evakueeris kogu meeskond paadi ohutult," ütles kapten Liveaboards. «Tulekahju tekitatud probleeme hindame juba eelseisvatel reisidel. Külalistega, keda see tõenäoliselt mõjutab, võetakse õigel ajal ühendust.

"Meil on kergendus, et see juhtum ei olnud tõsisem ja kõik pardal viibinud on ohutud."

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

