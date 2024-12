Ühendkuningriik väljendab "tõsist muret" Punase mere sukeldumispaatide ohutuse pärast

Hiljutised Punase mere tuukripaatide katastroofid pole jäänud Briti valitsuse uurijate tähelepanust mööda.

. Mereõnnetuste uurimise osakond (MAIB) avalikustas äsja oma mure, laevaõnnetuste peainspektor kapten Andrew Moll kirjutas Egiptuse meresõiduohutuse amet (EAMS) väljendada oma muresid ja taotleda täielikku osalemist oma uurimistes.

„MAIB-i seni kogutud tõendite põhjal on põhjust tõsiselt muretseda mõnede Punasel merel tegutsevate Egiptuse sukeldumispaatide ohutuse pärast,” teatab harubüroo.

2005. aastal kuninglikust mereväest MAIB-iga liitunud ja 2018. aastast üksuse peainspektorina juhtinud Molli ülesandeks on uurida mereõnnetuste põhjuseid, avaldada ohutussoovitusi sisaldavaid aruandeid ja tõsta teadlikkust mereõnnetuste toimumise kohta.

Mitmetest hiljutistest Punasel merel tegutsevate Egiptuse sukeldumispaatidega seotud intsidentidest keskendub MAIB kolmele, mis toimusid viimase 20 kuu jooksul ja milles osalesid Ühendkuningriigi kodanikud.

Need puudutasid Carltoni kuninganna, mis läks ümber 24. aprillil 2023, mille tulemusena jäeti pardal maha, kuid kõik reisijad ja meeskond päästeti; Orkaan, mis süttis 11. juunil 2023 kolme Ühendkuningriigi kodaniku surmaga; ja viimati Mere lugu, mis läks ümber tänavu 25. novembril.

MAIB teatab, et viimase uppumise tagajärjel hukkus 18 inimest või jäi kadunuks, sealhulgas kaks Ühendkuningriigi kodanikku. Divernet oli varem aru saanud, et viimases hukkunute nimekirjas oli kokku 11 inimest, neli surnukeha leiti ja seitse inimest jäi teadmata, ning on palunud selgitusi MAIB-lt.

Sea Story (Punase mere kubermang)

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) õnnetuste uurimise koodeksi protokolle järgides on MAIB Ühendkuningriigi ametlikult registreerinud nende juhtumite Egiptuse ohutusjuurdlustes "oluliselt huvitatud riigina".

Teised sellised juhtumid Egiptuse Punasel merel 2024. aasta teisest poolest, millest samuti teatati Divernet kaasatud nouran, mis süttis põlema 6. novembril; Seaduction, mis uppus 24. oktoobril; ja Exocet, mis tabas riffi juunil 25.

MAIB teatab, et valmistab praegu avaldamiseks ette ohutusbülletääni, milles tuuakse välja murekohad, mis puudutavad inimesi, kes kavatsevad otse pardal sukelduda. puhkus Punase mere piirkonnas tuleks enne broneerimist arvestada.

