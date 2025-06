Suurbritannia vrakkisukeldumise legend Jamie Powell suri

Briti vrakkisukelduja ja segagaasipioneer Jamie Powell, keda kaasaegsed kirjeldasid kui "tehnilise sukeldumise legendi", on Esimese maailmasõja ajal hingamisaparaadiga sukeldumise järel surnud. G42 torpeedopaadi hukkumine Doveri väinas.

Powell oli sukeldumiselt pinnale ilmunud kolmapäeval, 50. juunil, mis oli toimunud kauges kohas umbes 18 meetri sügavusel. Tema sukeldumis-arvuti Teiste pardal olnud sukeldujate sõnul kulges haigus sündmustevaeselt ning täielik dekompressioon viidi läbi tavapäraselt. Varsti pärast komplektist väljavõtmist teatas ta aga õlavalust ja talle manustati hapnikku.

Kuna Powelli seisund näis halvenevat, andis kapten välja viivitamatu evakueerimisnõude. Rannavalve helikopter lennutas Powelli stabiliseerimiseks Royal London Hospitalli, enne kui ta seejärel lähedalasuvasse hüperbaarikambrisse viidi. Whipps Crossi haigla nahakõvera raviks, kuid ta ei toibunud ja kuulutati surnuks.

täielik surmajärgne Uurimist pole veel läbi viidud ja uurimine on käimas, rannavalve on sukelduja varustuse, sealhulgas tema suletud ahelaga hingamisaparaadi, alles hoidnud.

Powell oli kogu oma silmapaistva sukeldumiskarjääri jooksul jäänud avatud tsükliga sukeldumise juurde kuni selle aastani, mil ta läks üle hingamisaparaadile.

Kõige lahkemad hinged

„Kogu edasijõudnute/tehniliste sukeldujate kogukond tundis teda kui üht spordiala legendi,“ ütles kauaaegne sukeldumismeeskonna kaaslane ja sõber Leigh Bishop, kes kirjeldab Powelli kui oma parimat sõpra. „Kõik tundsid teda kui tõelist härrasmeest, üht lahkemat hinge, mentorit ja sõpra ning paljud imetlesid teda mitte ainult sukeldujana, vaid ka inimesena.“

Powell oli surres üle 50 aasta vana ja oli sukeldumisega tegelenud 14-aastasest saati. Bishop ütleb, et Ühendkuningriigi Starfish Enterprise'i liige, mis oli 1990. aastatel üks maailma esimesi segagaasiga vrakkide sukeldumismeeskondi, olid tema ja teised grupi liikmed „õppinud endale segagaasi kasutama, sest kui nad oma tegevusse asusid, polnud mingeid kursusi“.

Jamie Powelli sukeldumine Doverist välja 2024. aastal (Leigh Bishop)

1994. aastal oli Powell Polly ja Simon Tapsoni murrangulise ansambli liige. Lusitania segagaaside ekspeditsioonil Iirimaa ranniku lähedal. Ta sukeldus ka 120 meetri sügavusele Britannic uurimise algusaastatel avatud ringluses Titaanliksõsarlaev, kus nii tema ema kui ka naine toetasid sukeldujaid Nick Hope'i juhitud ekspeditsioonil Kreekasse 1998. aastal.

Ta osales ka sügaval asuvate vrakkide, näiteks HMS-i, varajases uurimises. Affray, HMS Kuningas Edward VII, HMS Aboukir, HMS Hogue ja HMS Cressy 1990. aastatel. „Ta oli sukeldunud sadade puutumata vrakkide juurde, mida keegi teine ​​polnud La Manche'i väinas varem näinud,“ ütleb Bishop. „Pole palju kapteneid, kes teda ei tundnud ja austanud.“

„Plymouthi kommertssukelduja ja instruktor Tony Hillgrove pidas teda võib-olla parimaks sukeldujaks, keda ta eales tundnud oli, ning Ameerika vrakkisukeldujad nagu Gary Gentile, John Chatterton ja Richie Kohler olid kõik temaga koos sukeldunud ja austasid teda kui vrakkisukeldujat ja sõpra väga.“

„Jamie on olnud legend kogu minu sukeldumiselu jooksul,“ kommenteeris instruktor Kieran Hatton, samas kui Rick Ayrton lisas: „Nii kurvad uudised – Jamie oli üks sukeldumismaailma elu staare.“

"Vaikne hiir"

Bishop kirjeldab Jamie Powelli kui „vaikset hiirekest“, kui meedias tema veealuseid saavutusi kajastati: „See oleks pidanud temast välja tirima. Ta broneeris sukeldumisreisi ja keegi poleks osanud arvata, kui laialdane sukeldumiskogemus oli „teisel sukeldujal paadis“.“

“He loved the history of laevavrakid and restoring the artefacts that he so often came across.

„Viimastel aastatel oli ta leidnud armastuse Doveri väinas asuvate laevavrakkide avastamise vastu uute sõpradega, kusjuures madalamad sukeldumised sobisid paremini tema sooviga pikema põhjasoleku aja järele. Tegelikult armastas ta sukeldumist hilisemas elus ehk rohkem kui kunagi varem.“

Powell oli elanud Lääne-Londonis ja töötanud British Airwaysi kaubaveoteenuste heaks Heathrow lennujaamas üle 30 aasta. Lisaks sukeldumisele nautis ta kalapüüki, Skandinaavia thrash-metal muusikat ja Belgia õlut ning oli tuntud oma iseloomuliku vuntside poolest, mis sobisid tema harjumusega riietuda inglise maamehena.

Jamie Powell jätab maha oma naise Becky ja kaks tütart – kes kõik nautisid koos perega sukeldumist.

