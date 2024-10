Kas 25% vähem inglise potte suurendab sukeldujate teenust?

Hiljutine juhtum, mis hõlmas dekompressioonihaiguse ravi Maltal ja teatas Divernet on juhtinud akvalangistide tähelepanu võimalusele, et isegi hüperbaarikambrini jõudmine ei pruugi hädaolukorrale joont tõmmata.

Inglismaal soovib riiklik tervishoiuteenistus praegu tõhustada oma hüperbaarilisi teenuseid, vähendades intuitiivselt keskuste arvu, mis on kohustatud pakkuma ravi painutatud sukeldujatele.

Ta teeb ettepaneku vähendada koguarvu kaheksalt kuuele osana muudatustest hüperbaarilise hapnikuteraapia (HBOT) teenuste spetsifikatsioonis ja teenusepakkuja kasutuselevõtus. Selle võrgu ülalpidamine maksab praegu 8.2 miljonit naela aastas.

NHS England ütleb, et välja arvatud Londoni ja Midlandsi kambrid, asuvad kõik olemasolevad hüperbaarikeskused ranniku lähedal ning heade tavade juhised näevad ette, et optimaalne aeg ravi alustamiseks on sümptomite ilmnemisest kuni kuus tundi. on eriti oluline gaasiembooliaga patsientidele.

Väidetavalt võimaldaks see ettepanek patsientidel siiski lähimasse keskusesse jõuda maanteed mööda mitte rohkem kui nelja tunniga.

Praktikas hoidmine

Mõned teenuseosutajad ravivad praegu suhteliselt väikest arvu patsiente, ütleb NHS, mis tähendab, et igal töötajal võib olla keeruline täita minimaalse arvu tõelisi (mitte simuleeritud) ravimeetodeid, mis on vajalikud nende kliinilise pädevuse säilitamiseks. Samuti pole kõik praegused teenusepakkujad kriitiliselt haigete patsientide ravimiseks valmis, öeldakse.

NHS Inglismaa on algatanud konsultatsiooni, et saada teada patsientide ja laiema avalikkuse arvamust kavandatavate muudatuste kohta, mis tema sõnul parandavad patsientide ravile juurdepääsu õigeaegsust, vähendavad kriitiliselt haigete patsientide ravi kättesaadavuse erinevusi ja uute järelmeetmete abil tagama patsientide pikaajaliste tulemuste jälgimise ja läbivaatamise.

Sukeldumise juhtorganina on Briti Sub-Aqua Club ütleb, et teda on kutsutud esindama sukeldujate seisukohti ja huve ning ta vastab ametlikult konsultatsioonile. "Me räägime teiste selle konsultatsiooniga seotud osapooltega, et saada oma liikmete nimel parimaid tulemusi," ütleb BSACi tegevjuht Mary Tetley.

Kõik üksikud sukeldujad või rühmad, kes soovivad oma tagasisidet esitada, võivad seda teha, kuigi esitamine peab olema täidetud 13. oktoobriks. NHS England soovitab avalikkust lugeda konsultatsiooni juhend, Equalities tervisemõju hindamine ja muudetud teenuse spetsifikatsioon enne täites oma konsultatsiooniküsitluse.

