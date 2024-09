Naine suri Lääne-Sahara lähedal haihammustuse tagajärjel

Briti lipu all sõitvast katamaraanist ujunud sakslanna suri pärast seda, kui haihammustus katkestas tema ühe jala. Juhtum leidis aset eile (17. septembri) pärastlõunal Loode-Aafrika ranniku lähedal asuvates rahvusvahelistes vetes.

Arvatakse, et naine, kes oli umbes 30ndates eluaastates, oli lennuki pardal Dalliance Chichester. Hispaania ajakirjanduse teatel oli 17-meetrine lõbusõidulaev kolm päeva varem Gran Canarialt lõunasse sõitnud.

Vahejuhtumi ajal asus see saarest enam kui 500 km kaugusel edelas ja 180 km kaugusel Dakhla linnast Lääne-Saharas, mis on vaidlusalune territoorium Marokost edelas.

Hädaabikõne, milles nõuti vigastatud meeskonnaliikme evakueerimist, saadeti laevalt vahetult enne kella 4 ja võttis selle vastu Hispaania meresõiduohutuse ja päästeagentuur.

See omakorda teavitas lähedalasuvaid kaubalaevu, millest üks suutis pakkuda meditsiinitarbeid. Samuti hoiatati Maroko rannavalvet, kuid ta keeldus ressursside puudumise tõttu taotletud üleviimist Kanaari saartele.

Seetõttu kutsuti kohale Hispaania õhujõud, kes saatsid naise Gran Canariale tagasi toomiseks toetuslennukiga otsingu- ja päästehelikopteri.

Nad jõudsid paati veidi pärast kella 8, kuid ohver peatus õhutranspordi ajal ja ta kuulutati surnuks Doktor Negrini haiglasse saabumisel vahetult pärast kella 11.

Suurepärane valge kanal

Kanaari saarte endi ümbruses on registreeritud vaid kuus haijuhtumit alates 16. sajandil, kui registreerimine algas – neli Gran Canaria lähedal, üks Tenerifel ja teine ​​teadmata. Piirkonnas, kus juhtum aset leidis, ei olnud registreeritud ühtegi juhtumit.

Ekrem Parmaksiz, a shark foto-ajakirjanik ja Divernet korrespondent, tunneb hästi Kanaari saartele lähemal asuvat merd ja ütleb, et sealt leitud haid, näiteks siidihaid, "ei muutu kunagi agressiivseks".

«See rünnak leidis aset avamerel lõunas, Kanaari saartest väga kaugel. See on Atlandi ookeani idarannik, mis tagab valgetele haidele kanali Vahemere suunas, seega on väga tõenäoline, et see võis olla valge hai.

Juhtum on nüüd Gran Canaria kohtuliku uurimise objektiks.

