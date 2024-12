Aidake Fathoms Freel Stingray taaselustada

Fathoms Free on vabatahtlike sukeldujate rühm, kes kaitseb mere elusloodust ja keskkonda kõigi hüvanguks, eemaldades Cornwalli ja Devoni rannikuvest ALDFG-d (hüljatud, kadunud või muul viisil kasutuselt kõrvaldatud püügivahendid) ja muud mereprahti. nüüd annetusi otsima aidata rahastada legendaarse Cornishi sukeldumispaadi Stingray taaselustamist.

ALDFG-d tuntakse ka kui "kummituspüügivahendeid" või "kummituspüügivahendeid", kuna see jätkab "püüki", mässib, püüab ja tapab metsloomi valimatult. Need lõksus olevad loomad surevad ja toimivad söödana, meelitades surma nõiaringis rohkem metsloomi, kuni kummitusvarustus keskkonnast eemaldatakse.

Fathoms Free soovib taaselustada ja taastada Stingray oma endises hiilguses, et suurendada piirkonna merekaitsevõimet ning jätkata armastatud Cornish kipper Mark Milburni pärandit. Nad tahavad paati, mis võimaldab neil koristada rohkem kummitusvarustust ja mereprahti kui kunagi varem.

Stingray taastamine võimaldab neil pakkuda ka teistele kohalikele mereorganisatsioonidele suuremat ja kiiremat paati, mis koos nende vabatahtlike kipritega suurendab nende merekaitsetegevust ja hõlbustab kogukonna suuremat kaasamist.

Arvestades paadi ja haagise praegust seisukorda, on Fathoms Free hinnangul kulunud üle 10,000 15,000 naelsterlingi, et see uuesti vette ja nõutud standardini jõuda. See hinnang võib kiiresti kasvada 20,000 XNUMX naela või isegi XNUMX XNUMX naelani, kui nad ei saa mootorit usaldusväärselt tööle panna ja peavad hankima asendusseadme või ostma uue haagise.

Stingray on praegu kahetsusväärses seisundis

Kere vajab remonti, haagis ideaalis vahetamist ja 200HP Mercury Optimaxi mootor ei käivitu. Paadil ei ole elektroonikat, navigatsiooniseadmeid ega turvavarustust. See on tühi torudega kere. Fathoms Free meeskond kavatseb kogu töö ise teha, et projekti kulud oleksid minimaalsed. Vaatamata nendele kuludele ja sellega kaasnevale tööle ei olnud erinevatel põhjustel Stingrayst paremat sobivust (vt Stingray lugu allpool).

Et aidata Fathoms Freel saavutada potentsiaalset rahastust, on nad seadnud oma eesmärgiks 5,000 naelsterlingit, lootes, et nad saavad kaasrahastust, et viia nende hinnanguline miinimumnõue 10,000 XNUMX naela.

Stingray lugu

Stingray kujundati algusest peale kiireks sukeldumispaadiks ja ostis selle Barnet Marine'ilt paar aastat enne sajandivahetust Looe Divers, tabava nimega Looe Diver 1. Fathoms Free usaldusisik, laekur ja kõrgeima kvalifikatsiooniga kipper Julian, oli sellel regulaarne kapten aastatel 2000–2005, sealhulgas Scylla uppumisel 2004. aastal. Sel ajal Julian arendas paadiga oma kipperite arengut, lõpetades Advanced Powerboat ja Juhendaja kursused.

Stingray alustas kui Looe Divers 1

Umbes kümme aastat pärast seda, kui Looe Divers paadi ostis, müüsid nad selle Starfish Diversile ja see nimetati ümber Starfishiks. Kahjuks lõpetas Starfish Divers mõne aasta pärast kauplemise. Paat jäeti hooletusse ja selle seisukord halvenes. Me pole kindlad, mis juhtus sellega järgmise paari aasta jooksul, enne kui Mark Milburn selle 2015. aastal taastamisprojektina leidis ja ostis.

Marki mitmesuguste muude projektide ja vajaliku töö tegemiseks vajaliku vaba aja puudumise tõttu jäi Starfish tähelepanuta, kuni COVID-19 andis Markile vaba aega, et teda vaatama hakata. Kuni selle ajani, välja arvatud sobimatu alumiiniumraamiga asendushaagis, mis vajas renoveerimist, ja asenduskasutatud mootor, mida keegi polnud näinud töötamas, ei olnud paadi merekõlblikuks muutmisel muud edusamme.

Stingray oma lühikese paari aasta jooksul Starfish Diversiga

Pärast reaktiivpesu, vigase mootori eemaldamist ja müümist ning paadi palja kere eemaldamist oli esimene samm selle uuesti torustamine, mis toimus 2022. aasta juulis. Sel ajal võttis Starfish vastu uus nimi Stingray, mis sai nime Marki esimese tšarterlaeva järgi, mis oli olnud tema sukeldumistšarteräri Stingray Charters aluseks. Kahjuks suri Mark järgmisel aastal ja mittekomplektne paat Stingray jäeti taas tähelepanuta.

Mark Milburn peseb Stingrayd hästi joaga

Mark ei olnud ainult sukeldumiskool, sukeldumispood ja sukeldumistellimuse operaator; ta oli aastakümneid kuni surmani Cornwalli merekaitsealaste jõupingutuste kangelane. Mark toetas oma äritegevusega kõiki merekaitserühmitusi Cornwallis ja selle ümbruses ning juhtis oma kummitusvahendite taastamist ja veealust puhastust Cornwallis aastakümneid enne, kui mõned rühmad üldse eksisteerisid. Sageli kuulete Markist, kes annab merekaitserühmadele soodushindu, et tagada nende mõju nende piiratud eelarvetele nii palju kui võimalik.

Fathoms Free oli tegelikult Marki viimane tšarterreisi klient enne tema surma. Meeskonnaliikmed veetsid terve pühapäeva koos Markiga Falmouthi suudmes kummitusvarustusest ja mereprahist koristades – mälestus jääb neile igavesti kalliks.

Kui Fathoms Free kuulis, et Stingray istub hekis, mis oli Marki vanast sukeldumiskeskusest miili kaugusel, teadsid nad, et on ainult üks võimalus suurendada Cornwalli merekaitsevõimet ja jätkata Marki pärandit. Meeskond rääkis tema perega ja otsustas jätkata seda, mida ta oli alustanud.

Pressiesindaja ütles: "Teie abiga saab Fathoms Free austada Mark Milburni pärandit ja tagada, et Stingray nimi mõjutab merekaitset märkimisväärselt aastaid. Ükskõik kui väike, iga annetus viib meid eesmärgile lähemale.