Ho, ho ho! Vobster Santas naaseb detsembris

Tehke oma jõuluvana riietus lahti või riietuge päkapiku, põhjapõdra või isegi lõbusa lumememmena. Vobster jõuluvanad üritus on tagasi ja tõotab tulla suurem kui kunagi varem!

Liituge 15. detsembril Vobster Quay meeskonnaga ja kümnete teiste uhketes riietes sukeldujatega – rekord on 185 jõuluvana sukeldujat korraga –, et koguda raha kahel väärikal eesmärgil – Royal National Lifeboat Institution ja Help for Heroes. Alates selle loomisest 2007. aastal on Vobsteri jõuluvana sukeldujad kogunud rohkem kui 52,000 XNUMX naela.

"Esimesest heategevuslikust jõuluvana sukeldumisest Vobster Quays on möödunud üle 17 aasta ja iga aastaga läheb üritus aina suuremaks ja paremaks," vaimustas Vobster Quay omanik Amy Stanton. „Vobster Santas on suurepärane võimalus sukeldujatele öelda tohutu tänu nii RNLI-le kui ka Help For Heroesile – kahele väga teenivale heategevusorganisatsioonile, mis on meie südamelähedased.

„Oleme tohutult uhked kõige selle üle, mida Vobster Santas on saavutanud, ja loodame, et pühapäeval, 15. detsembril osaleb tänavuse üritusega veelgi rohkem sukeldujaid. Olen kindel, et suudame Vobster Santas 2024 teha seni suurimaks!”.

Väravad avatakse kell 7.30, sukeldumisülesanne toimub kell 9.30 ja seejärel tabavad sukeldujad kõik vette kell 10.