Küürvaal tagasi merele pärast Šotimaa merele jäämist

Näib, et üheksameetrine küürvaal on teisipäeval Šotimaa rannikul merele jäänud.

3.30. oktoobril kella 15 paiku British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) teatati elavast luhtunud suurest vaalast Southernessi ranniku lähedal Dumfriesis ja Galloways.

Selle piirkonna rand on peaaegu tasane, mis tähendab, et umbes kaks kilomeetrit liiva ja kive jääb mõõna ajal täiesti kuivaks. Esialgsetel fotodel oli näha, et vaal asus üsna kaugel avamerel, mistõttu oli raske tuvastada liiki ja teada saada, millises seisukorras vaal oli. Siiski teatasid avalikkuse liikmed, et nad võisid kuulda, kuidas vaal oma saba peksab, püüdes meeleheitlikult manööverdab end liivalt maha, kui vesi selle ümber langes.

Kohalikele mereimetajate meedikutele saadeti hoiatus, et nad kohale jõuaksid ja olukorda hindaksid. Vahepeal kõndis piirkonna substraadiga väga hästi kursis olev paar turvaliselt välja vaala juurde, et koguda BDMLR-i jaoks rohkem fotosid, oodates meedikute ja rannavalve saabumist.

Nende fotodel oli umbes üheksa meetri pikkune küürvaal. Vaal ahmis (justkui toituks filtriga läbi palliplaatide) ja lehvitas sabaga õhus, mis lükkas ta sügavamale liiva. Paar teatas BDMLR-ile, et saabuv tõusulaine sööstab üsna kiiresti, kui see pöördub, nii et päästeorganisatsioon lootis, et vaal jääb merele vaid mõneks tunniks, enne kui vesi saab selle loodetavasti ilma sekkumiseta uuesti ujutada.

Šotimaal luhtunud küürvaal

Vaal näis olevat mõõdukas seisundis, välja arvatud stressimärgid, kuid kui ta hakkas väsima, näis ta rahunevat ja tema hingamine lõdvestunud. Selleks ajaks tõmbas vaal kohalike elanike tähelepanu, kuid meedikute ja rannavalve saabudes kontrolliti rahvahulka, mis võimaldas BDMLR-il otsustada, milline on parim tegevussuund.

Suurtele vaaladele on kurikuulsalt raske reageerida nende tohutu suuruse ja kaalu tõttu, mis muudab nende ohutu liikumise võimatuks, nii et BDMLR ei saanud teha muud, kui tagada, et vaalal oleks esmaabi andmisel võimalikult mugav. Õnneks oli vaal merele jäänud vaid paar tundi enne mõõna, nii et ei pidanud kaua ootama, kuni taastuv mõõn piirkonna üle uhub, et see uuesti ujutada, kui vesi oli piisavalt sügav. Selleks ajaks taandus meeskond ohutult kaldale, kuna ka tuli oli kadumas ja vaala asukohta oli võimatu tuvastada, mistõttu BDMLR seisis ja saatis 16. oktoobril esimese tulega meediku, et näha, kas kõigi lootused on täitunud. .

Õnneks ei olnud rannikul ega umbes miili kaugusel rannikul vaalast märki, kuid see ei tähenda tingimata, et seda enam ei ilmuks. Meedikud jälgivad lähipäevil rannajoont, et kontrollida, kas see on taastunud.

Ühendkuningriigis on küürvaalade elusaid luhtumisi väga vähe ja BDMLR on reageerinud vaid käputäiele. Varasemad randumised on tavaliselt hõlmanud looma mitte täielikult randumist, vaid maandus madalas vees, enne kui ta sai end uuesti vabastada.

BDMLR tänab tohutult HM rannavalvet toetuse eest ja loomulikult nende pühendunud mereimetajate meedikuid sellele juhtumile reageerimise eest. BDMLR loodab, et küürselg taastub täielikult ja selle piirkonna tohutud looded tabasid teda.

Foto krediit: BDMLR