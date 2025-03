IANTD ja SEI võtavad kasutusele esmaabiprogrammid Powered By DAN

Veel kaks sukeldumiskoolitusagentuuri on võtnud oma esmaabikursuste jaoks kasutusele DANi õppekava, kusjuures Rahvusvaheline Nitroxi ja Tehniliste Sukeldujate Assotsiatsioon (IANTD) ja Scuba Educators International (SEI) ühinevad NAUI-ga Powered By DAN programmi omaksvõtmiseks.

Powered By DAN-i kaudu lisavad sukeldumiskoolitusagentuurid oma esmaabikoolitusse DAN-i põhilise elu toetamise, CPR-i, hapniku manustamise ja muude kursuste oskusi ja standardeid.

"DAN-i eesmärk on, et igas sukeldumiskohas oleks võimekad esmaabi osutajad ja meie õppekava on sukeldumisvaldkonnas kõige põhjalikum, hõlmates rohkem oskusi kui ükski teine ​​võhikutele mõeldud kursus," ütles DANi koolitusdirektor JoAnn Perry.

"Sukeldumise ja vees õppimise osas on eksperdid sukeldumiskoolitusagentuurid. Sukeldumisvigastuste esmaabi osas toetuvad paljud meie tööstusharu esindajad DAN-ile kui teemaeksperdile."

DAN pakub e-õpet ja tahvleid, samas kui sukeldumiskoolitusagentuurid majutavad sisu oma platvormidel ning sertifitseerivad oma süsteemide kaudu instruktoreid ja juhendajate koolitajaid.

"Muidugi, SEI oleks võinud välja töötada oma esmaabiprogrammi," ütles SEI president ja tegevjuht Jim Gunderson, "aga miks leiutada ratast, kui DAN pakub juba valdkonna kõige põhjalikumat programmi? SEl on uhke, et saab meie SEI esmaabi programmis DAN-iga koostööd teha. See partnerlus võimaldab meie juhendajatel ja sukeldumisprogrammidel pakkuda oma õpilastele ja kauplustele suurepärast esmaabiprogrammi. kulutõhusal viisil."

"Oleme kindlad, et meie spetsialistid ja sukeldujad saavad sellest koostööst DANiga kasu," ütles IANTD tegevjuht Luis Augusto Pedro. "IANTD programmid, alates algtasemest ülespoole, on loodud selleks, et varustada sukeldujad oskuste ja teadmistega, mida nad vajavad, et olla ohutud, vastutustundlikud ja isemajandavad, ning partnerlus DANiga esmaabihariduse alal edendab kahtlemata seda eesmärki."

"DAN-i uuringud, meditsiiniteenused ja nõuete andmed annavad meile olulise ülevaate sukeldumisel tekkivate erinevate vahejuhtumite sagedusest ja tõsidusest," ütles DAN-i president ja tegevjuht Bill Ziefle, "ning meil on spetsiaalne meeskond, kes jälgib rahvusvahelisi esmaabistandardeid ja hoiab meie õppekava viimaste teadusuuringutega kursis. Meil ​​on hea meel, et saame kogu oma DAN-i eksperditeadmiste kaudu kasu tuua."