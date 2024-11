Mõjukas koopasukelduja Bill Gavin sureb

On teatatud USA koopasukelduja Bill Gavini surmast, kes oli 1980. aastate keskel loodud silmapaistva Woodville Karst Plain Projecti (WKKP) kaasasutaja, et uurida Põhja-Florida karstiala Tallahassee ja Mehhiko lahe vahel.

"Bill oli maailmatasemel uuendaja, kes töötas usinalt, et aidata Bill Mainil täiustada Hogarthi käigukasti konfiguratsiooni, kasutada uurimiseks veorihmaga Tekna rollereid, rakendada WKPP trimix-i kasutamisel gaasi segamise standardeid ja koostada meeskonnale varajase dekompressiooni tabeleid. kasutaks kogu 1980. aastate lõpul," seisis WKPP avalduses.

USA mereväe insener Gavin sai 1979. aastal koopatunnistuse ja avastas koos oma sõbra Mainiga 1980. aastate alguses Woodville Karsti tasandiku piirkonnas Big Rooms.

Kaks sukeldujat, kellega peagi liitusid ka teised, nagu Parker Turner, Lamar English ja Bill McFaden, soovisid, et nende uurimis- ja uurimisrühm keskenduks piirkonna üleujutatud koopasüsteemide ühendamisele ning Gavin konsulteeris gaasieksperdi dr Bill Hamiltoniga heeliumi kasutamise kohta, et hõlbustada rohkem. ambitsioonikad sukeldumised.

Tuukrid olid juba liikunud oma varustuse konfiguratsiooni ja tehnika standardimise suunas ning Gavin ja Main lõid süsteemi jaoks termini "Hogarthian" (Maini keskmise nime alusel). Sellest lähenemisest kujunes hiljem DIR-filosoofia ("Doing It Right").

Gavin Scooter

Need kaks meest lõid 1988. aasta jaanuaris ühenduse Sullivani ja Cheryli valamute vahel ning tegid Turneri ja Inglisega sama aasta juunis nende kahe vajumise vahel põiksukeldumise, püstitades sel ajal maailmarekordi.

WKPP ütleb, et Gavin oli „uurinud Innisfree allavoolu ja 1990. aastate alguses liikunud Turneri neelaja poole. Samuti tungis ta umbes 1.8 km kaugusele Wakulla allika A-tunnelisse.

Aastal 1991 töötas Gavin välja prototüübi "Gavin Scooterile", DPV-le, mis on mõeldud koopakäikude läbimiseks. WKPP sukeldujad kasutasid seda pikka aega koos erinevate modifikatsioonidega.

Samal aastal kaardistas Gavin koos Turneriga Indian Springsi kitsas vahekäigus koopaid, kui veetase ja nähtavus järsku järsult langesid ning nende väljapääs oli blokeeritud. Gavin suutis end jõuga välja sõita, kuid bensiini jäi väheks, kuid Turner uppus intsidendi tagajärjel.

Kogemus inspireeris teaduslikke uuringuid, mille tulemusel jõuti järeldusele, et sukeldujate väljutatud gaasimullid olid suutelised alla viima lahtise lubjakivi, mis oli blokeerinud nende väljumistee.

Tüütus poliitikast

1995. aastal asus WKKP juhtima vastuoluline sukelduja George Irvine ja selle aasta lõpuks oli Gavin koopasukeldumise lõpetanud.

Aastaid hiljem selgitas ta, et on lõpetanud ajaveetmise nautimise „poliitika tüdimuse, saidile juurdepääsu probleemide, e-kirjade nimekõnede ja kriitika ärritamise jne tõttu. See ei olnud enam seda märkimisväärset aega, vaeva ja riski väärt. ”

„Bill oli sügavate veealuste koobaste uurimise pioneer. Teda austati sukeldumisringkonnas hästi ja ta rakendas paljusid varasemaid standardeid, mida WKPP kasutab siiani, ”ütles WKPP. "Täname teid panuse eest meie sukeldumise pikaealisusesse. Tunneme südamest tema pere ja sõprade ees.

Samuti Divernetis: Tehnilise sukeldumise revolutsioon – 1. osa, Osa 2, Osa 3