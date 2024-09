Iirimaa saab oma esimese kunstliku rifi

Roostetav laev, millel on selgelt varjuline minevik, on uputatud Killala lahe põhja kui Iirimaa esimene tehisriff.

MV Shingle'i konfiskeerisid Revenue Commissioners 14 miljonit eurot maksnud sigareti-/tubakakaubitsemise rünnaku käigus kümme aastat tagasi, kui see oli teel Sloveeniast Drogheda poole, pardal oli 32 miljonit sigaretti ja tubakakogus, ning oli virelenud esimeses Dublinis. ja seejärel New Ross Wexfordi krahvkonnas, kogudes sildumistasusid, parandustöid ja hooldust.

Michael Loftus kohalikust Grainne Uaile Sub Aqua Clubist oli esimene, kes tõstatas mitu aastat tagasi idee luua kunstlik rif, et edendada turismi ja toetada kohalikku mereelu, ja nüüd oma komitee vahelise sideme kaudu (Killala Bay Ships 2 Reef ), maksuvolinike, Mayo maanõukogu ja Sligo maakonna nõukogu, on see lõpuks juhtunud.

MV Shingle peab pinna all

MV Shingle saadeti viimasele teekonnale eile pärastlõunal (kolmapäeval, 18. septembril) ja asus umbes pooleteise tunni pärast end 29 meetri kõrgusele tõelise vaatamisväärsusi vedanud paadipargi ees, kes pakkus tohutult rõõmu, kui see lõpuks laeva alla kadus. pinnale.

Projekt on maksma läinud umbes 2 miljonit eurot, kuid loodetakse, et uustulnuk annab tõuke piirkonna külastajate arvule ning on kasulik ka ümbruskonna meretaimestikule ja loomastikule.

Michael Loftus kommenteeris: „Paljudes teistes kohtades üle maailma on tehisriffe, kuid Iirimaal neid pole. Meil on Põhja-Iirimaa lähedal vrakke, kuid need asuvad liiga sügaval ja on mõeldud ainult kogenud tehnilistele sukeldujatele. Meie riff on vaid 30 meetrit allpool, mis jääb hästi vähem kogenud kui ka kogenud sukeldujate ulatusse.