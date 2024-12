Liituge Monty Hallsiga Maldiividel

Telesaatejuht, autor ja GO sukeldumishow usin Monty Halls liitub Scuba Dive AdventuresigaMaldiivide parim2025. aasta märtsis reis Emperor Serenity pardal – ja saate temaga reisil kaasa lüüa.

Maldiivide parimad sukeldumisreis pardal on ülim kogemus sukeldujatele, kes soovivad avastada Male ja Ari atolli kõige kuulsamaid ja vapustavamaid sukeldumiskohti. Avastate parimad kanali-, triivi- ja tipusukeldumiskohad, kus on võimalus kohtuda mitmesuguste lummavate mereelustikuga, sealhulgas mantade, vaalhaide ja paljude teiste liikidega.

Emperor Serenity mahutab mugavalt kuni 26 külalist 13 kajutis. Alumisel korrusel on kaheksa kaheinimesevoodiga kajutit, samas kui põhi- ja ülemisel korrusel on kaks sviiti, kus on ülisuur kaheinimesevoodi, üheinimesevoodi ja hingekosutav vaade ookeanile. Igas kabiinis on individuaalselt juhitav vahelduvvool, privaatne vannituba, palju hoiuruumi ja mugavad laadimispordid.

Idülliline Maldiivide rand

Monty Halls

Monty Halls on ringhäälinguorganisatsioon, kõneleja, loodusteadlane, endine kuninglik merejalaväelane, merebioloog, reisikirjanik ja juhtimisspetsialist. Tema kogemus hõlmab enam kui kahe aastakümne juhtivat meeskonda mõnes Maa kõige kaugemas keskkonnas, elusloodusest ja seiklustest koosnevate dokumentaalfilmide esitlemisel ning koostööd blue chip ettevõtetega nii Ühendkuningriigis kui ka välismaal.

Maldiivide reisi ajal peab Monty pardal õhtuseid ettekandeid ning teil on võimalus isiklikul tasandil vestelda ja kuulata omal nahal Monty sukeldumislugusid kogu maailmast.

Reis, mis kestab 16.-23. märtsini, maksab 2,699 naela inimese kohta, arvestades kahekohalist majutust standardkajutis. Uuendused on saadaval. Pakett sisaldab seitset ööd täispansioni majutust laeval, sisetransfeere, kõiki sukeldumisi, ühte 12-liitrist silindrit, pliiraskusi, teed, kohvi ja õhtusööki. Nitrox on ka kaasas.

NB! Rahvusvahelised lennud, määratlemata tegevused ja jootraha/jootraha ei ole hinna sees. Rakenduda võivad ühekordsed lisatasud. Pange tähele, et kõik tegevused, käivitamisajad ja külalisesinejad võivad kohalike keskkonnatingimuste tõttu muutuda ning muutuda võib ka nende läbiviimise järjekord.