Suure Vallrahu ökosüsteemide taastamise kiirendamiseks avati maailma suurim mererohu puukool

Mererohu taastamist Suurel Vallrahul hoogustatakse märkimisväärselt tänu maailma suurimale selleks ehitatud mererohu taastamise puukoolile, mis täna Gladstone'is avati.

CQUniversity SeaGrow puukooli rahastab Great Barrier Reef Foundationi ja Coles Groupi partnerlus ning see on maailma esimene suuremahuline mererohulasteaed, mis on välja töötatud koos juhtivate mererohuuurijate ja Reef Traditional Ownersidega.

Great Barrier Reef Foundationi rannikuelupaikade taastamise direktor Will Hamill ütles: "Mererohu roll Suure Vallrahu säilitamisel ja rannikuelupaikade tervise toetamisel on absoluutselt kriitiline.

Maailma suurim mererohu puukool avalikustati 6

"Maailma suurima mererohu ökosüsteemina asuvad riffi niidud pakuvad puukoole ja toiduallikaid ohustatud liikidele, nagu kilpkonnad ja dugongid, toimides samal ajal looduslike filtritena, eemaldades veest saasteained, nagu peensette ja liigsed toitained.

"Kuid neil on ka veel üks oluline ülesanne – kliimamuutuste leevendamine, säilitades 400 miljonit tonni süsinikku, mis on samaväärne kaheksa Sydney sadamasillaga.

"Kuid seda ökosüsteemi ohustavad kliimamuutuste mõjud ning on piirkondi, mis võitlevad taastumisega üha tugevamatest ja sagedasematest tormidest, üleujutustest ja tsüklonitest, nagu tsüklon Jasper ja Kirrily, mis eelmisel suvel riffi mõjutasid.

Maailma suurim mererohu puukool avalikustati 7

"See ökosüsteemi hävitamine on kahe teraga mõõk. Me mitte ainult ei kaota võimet süsinikku tulevikku salvestada, vaid nende ökosüsteemide kadumine põhjustab ka ajalooliste süsinikuvarude vabanemise, mis suurendab veelgi heitkoguseid.

„Kui maailm maadleb selle üle, kuidas täita kiireloomulisi heitkoguste vähendamise eesmärke, otsime sillalahenduste leidmiseks üha enam ookeani ja selle ranniku ökosüsteeme – mis seovad süsinikku 30–50 korda tõhusamalt kui vihmametsad.

"Selles uues laiendatud mererohupuukoolis suurendatakse oluliselt taastamist, kasutades rajatises kasutusele võetud uuenduslikku seemnepõhist meetodit, et aidata parandada kriitilisi ökosüsteeme, vabastades samal ajal Suure Vallrahu potentsiaali kliimamuutuste mõjude leevendamisel."

Maailma suurim mererohu puukool avalikustati 8

CMERCi direktor professor Emma Jackson ütles, et lasteaed on valminud kolm aastat ja see on muutlik, parandades degradeerunud mererohuniite ja aidates suurendada nende vastupanuvõimet kliimamuutuste kasvavate mõjude vastu.

“Taimlatest kogutud seemneid kasutatakse kahjustatud või killustunud niitude ümberkülvimiseks, aidates parandada nende üldist seisundit ja vastupidavust.

"Meie uus lasteaed – mis on oma tüüpi maailmas suurim – suurendab meie suutlikkust mererohu taastamiseks, pakkudes samal ajal ka kohalikule kogukonnale ja koolidele paremat juurdepääsu selle olulise elupaiga külastamiseks ja selle kohta õppimiseks."

Oktoober 2023 osalesid GBRF, CQU, Coles ja Gladstone Port Corporation koos Emma Jacksoni ja Will Hamilliga Curtise saarel Seagrassi lillede korjamise üritusel.

SeaGrow puukooli rahastatakse Coles Groupi partnerlusest Suur Vallrahu fondi ja on saanud toetust ka Austraalia valitsuse Reef Trusti rahastatud reefi ranniku taastamise programmi kaudu.

Colesi säästva arengu juhtimise ja kaasamise juht Anna Stewart ütles: „Täna tähistab Colesi partnerluses olulist verstaposti. Suure Vallrahu sihtasutus ja meil on nii hea meel, et saime kaasa aidata maailma suurima mererohupuukooli käivitamisele. Me teame, et mererohuniidud on kari vastupanuvõime jaoks üliolulised – need on mereloomade toitumispaigad, samuti aitavad need suurendada bioloogilist mitmekesisust, parandada vee kvaliteeti ja kaitsta rannajooni.

"Ootame huviga õppetööd, mida sellel tipptasemel saidil tehakse ja mis loodetavasti aitab tagada, et Reefi saab nautida tulevastele põlvkondadele."

Maailma suurim mererohu puukool avalikustati 9

Professor Jackson ütles, et mererohuniidud on kogu maailmas tunda saanud kliimamuutuste ja veekvaliteedi suurenevat mõju.

"Sellised algatused mängivad olulist rolli nende oluliste merekeskkondade tervise ja vastupidavuse loomisel kogu maailmas ning lasteaed on osa ülemaailmsest mererohu lasteaedade võrgustikust."