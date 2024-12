Maldives Master stardib 2025. aastal

Master Liveaboards teatas oma uue laeva Maldiividele 2025. aasta alguses saabumisest Maldives Master – see asendab armastatud Blue Voyageri, mis kahjuks põles hooldusdokis.

. Maldiivide meister on 42-meetrine live-pardal laev, millel on kaks ruumikat fikseeritud kahekohalist kajutit, kaheksa kabriolett kahekohalist kajutit ja kaks ühekohalist kajutit, mis mahutavad 26 külalist. Sellel on siseruumides paiknev einestamisnurk, baar, taevasalong ja välimullivann. Kesktekil on varjuline õueala, lisaks neli erinevat päikesetekki – nii keskmise kui ka ülemise teki esiküljel asuv vaateplatvorm, ülemisel tekil vabaõhutekk ja ookean. tekk paadi ahtris, mis kõik pakuvad mugavat istet ja lamamistoole.

Maldives Masteri avarad kajutid

Ookeani tekk on ainulaadne funktsioon, mis võimaldab külalistel vee lähedal vabas õhus lõõgastuda. Paljudel õhtutel valgustavad prožektorid ookeaniteki ääres olevat vett, et meelitada ligi planktonit, mis tõmbab ligi mantaraid ja vaalhaid. On olnud palju lähivaatlusi mantas ja vaalhaide toitumises.

Üks Maldives Masteri silmapaistvamaid omadusi on eritellimusel ehitatud dhoni (sukeldumise tugilaev) Blue Shadow. See 19-meetrine dhoni on ruumikas, kiire ja varustatud kõigi tänapäevaste mugavustega, mida sukeldujad soovivad. Igal sukeldujal on oma jaam, kus on palju ruumi oma varustuse ja komplekti hoidmiseks ning dhoni meeskond on valmis aitama. Sukeldumispaikadesse ja sealt tagasi sõitmise ajal võite tõusta mööda väikest treppi ülemisele tekile, et nautida päikest ja suurepäraseid vaateid. Põhitekil on dušiga tualett, tagatekil kaks käsiduši ning eraldi kaamera ja varustuse loputuspaagid. Kiire mootor, kaks generaatorit ja kaks nitroksmembraanisüsteemiga kompressorit võimaldavad teil Maldiividel nautida esmaklassilist sukeldumiskogemust.