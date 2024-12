Leinatud mõõkvaala pinnad uue vasikaga

at 9: 22 am

USA Vaikse ookeani ranniku lähedal on märgatud mõõkvaala, mis jõudis 2018. aastal uudistesse, kui ta jätkas surnud vasika kandmist umbes 1,600 km kaugusele näilise 17-päevase leinanäituse ajal.

Washingtonis asuva vaalauuringute keskuse teadlased (CWR) väidavad, et orka, mida nimetatakse J35-ks, ehkki mitteametlikult tuntakse Tahlequahi nime all, on sünnitanud tütre, kuid lisab, et paari käitumine on andnud teadlaskonnas põhjust muretsemiseks.

J35 ja tema vasikas – juba nimega J61 kui Vaikse ookeani loodeorkade J podi uusim liige – nähti esmakordselt koos Puget Soundis Washingtoni osariigi lähedal 20. detsembril.

Kolm päeva hiljem suutis NOAA Fisheries'i Vaikse ookeani loodeosa teaduskeskuse teadlaste meeskond viia läbi vaatlusi, mis kinnitasid J35 ja J61 suhet, ning pildistada vasika alaosa, et kinnitada tema sugu.

"Varajane elu on uutele vasikatele alati ohtlik ja esimesel aastal on suremus väga kõrge," märgib CWR. "J35 on kogenud ema ja loodame, et ta suudab J61 nendel rasketel algusaegadel elus hoida."

J61 peab nüüd läbima väljakutseid pakkuvad elu esimesed päevad (Maya Sears / NMFS / NOAA)

"Vastsündinu orkade tervislikku seisundit on raske öelda, kuna esmasündinu näivad nad olevat tükilised ja konarlikud," märkis teise Washingtonis asuva asutuse arendusdirektor Tamara Kelley. Orca kaitseala, "aga järgmise paari nädala jooksul peaks vasikas täituma ja siis on teadlastel tervislikust seisundist selgem ettekujutus."

"Ei näe elav välja"

Orkade populatsiooni fotogrammeetriat ja kehamõõtmisi teostava NOAA Fisheries andmetel sündis vasikas tõenäoliselt enneaegselt. Samuti usub ta, et J35 keha seisund näis viimati oktoobris kontrollimisel ebanormaalne.

"Ideaaljuhul peavad emad olema vastupidavad ja piisava rasvavaruga, et aidata toime tulla imetamise vajadustega, mis on muret tekitav," ütles Orca Conservancy.

Teadlased olid näinud, kuidas vasikas jäi mõneks ajaks vee alla, viidates imetamisele või imetamise katsetele, samuti tõugati teda J35 peas, samas kui ta ei tundunud elav.

"Lõunapiirkonna mõõkvaalade populatsioon vajab ellujäämiseks ja arenemiseks piisavat juurdepääsu oma toiduvarudele, peamiselt lõhele," kommenteeris CWR. "Iga sünd loeb ja need vaalad vajavad piisavalt kalu, et end ja oma vasikaid ülal pidada.

"Me toetame jätkuvalt lõhede taastamist elupaikade taastamise, tammide eemaldamise ja kalanduse ratsionaalse majandamise kaudu Vaikse ookeani loodeosas."

Orca Conservancy rõhutas, et "lõhevarud tuleb taastada tasemele, mis aitab toetada rahvastiku kasvu."

