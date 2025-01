Sinise valgusega motiveeritud: tutvuge kõndiva koralliga

Sukeldujad arvavad, et korallid on istuvad – nad jäävad paigale, nii et teate täpselt, kust neid leida. Uus uuring on aga esile toonud seenekoralli võimet oma ideaalset elupaika otsides merepõhjas ringi rännata – ehkki rahulikus tempos.

Liikuvatest korallidest oli teada, kuid Brett Lewise juhitud Austraalia teadusrühma sõnul oli nende liikumis- ja navigeerimisviis jäänud suures osas ebaselgeks. Queenslandi Tehnikaülikool. Teadlased uurisid väikest vabameelset Cycloseris tsükloliitid et saada teada, kuidas ja miks see peaks minema.

Katsed näitasid tugevat positiivset fototaktilist reaktsiooni sinisele valgusele, mida korallid ootaksid sügavamal vees asuvates liivakihtides. See näitas palju vähem entusiasmi madalamates pinnavetes leiduva valge valguse vastu, mis võib viidata pleegitamise ohule.

Valdav 86.7% seenekorallidest suundus laboriakvaariumi ühe otsa valgustamisel sinise valguse poole, samas kui ainult 20% näitas valget valgust.

Seenekorall liikumises (QUT)

Korallid liiguksid sinise valgusega katsetes kuni 22 cm pikkuse vahemaa läbimiseks üks kuni kaks tundi, kuid valge valguse suunas võivad nad katta mitte rohkem kui 8 mm. Kui paagi mõlemas otsas põleksid samaaegselt sinised ja valged tuled, tõmbaksid korallid alati sinise poole.

Kõrge eraldusvõimega aeglustatud fotograafia paljastas mehhanismide kombinatsiooni, mida korallid oma liikumise juhtimiseks kasutavad. Kudede täispuhumine võib vähendada hõõrdumist, suurendada ujuvust, et tõsta selle südamik merepõhjast välja, ja suurendada selle pindala, et püüda kinni hoovusi, nagu laeva puri.

Kui kuded olid omakorda kokku tõmbunud, aitasid kõhupadjandid või "jalad" kaasa, reguleerides vastasmõju või hõõrdumist substraadiga, võimaldades korallil tolli ettepoole liikuda.

Lõpuks suutis see ka oma külgmisi perifeerseid kudesid kokku tõmmata ja väänata, lükates end edasi viisil, mis oli seotud meduuside pulseeriva ujumisega.

Cycloseris tsükloliitid näib, et kasutab seda võimet, kui sellised tegurid nagu gravitatsioon, hoovused või lained on jätnud selle ebasoodsasse, võib-olla ohtlikult madalasse asukohta ja ta soovib oma väljavaateid parandada – mistõttu teadlased jõuavad järeldusele, et korallid on "neuroloogiliselt keerukamad", kui seni arvati. . The uuring on just avaldatud in PLoS One.

Harvenenud korallidel on paljunemisraskused

Korall kudemas Palau riffil (Peter Mumby)

Vahepeal a Queenslandi ÜlikoolRahvusvaheline meeskond on mõõtnud 2024. aasta loodusliku korallide kudemise sündmuse edukust ja leidnud, et üksikud korallid peavad edukaks paljunemiseks asuma lähestikku.

"Üllatusena nägime, et korallid peavad olema üksteisest 10 meetri raadiuses ja eelistatavalt sellest lähemal, et viljastumine toimuks," ütles meeskonna juht prof Peter Mumby. "Me teadsime, et korallid ei saa olla üksteisest liiga kaugel, kuid leidsime, et nad peavad olema oodatust lähemal.

"Kliimamuutuste mõjud, nagu pleegitamine, tapavad ja vähendavad korallide tihedust, seega oleme mures, et isendid võivad edukalt paljuneda üksteisest liiga kaugele."

Mikroneesias Palaus töötades asetasid teadlased 26 korallikoloonia kohale anumad rifile, kuna peamiselt hermafrodiitsed korallid vabastasid oma munad ja sperma.

Üks munahoidjatest (Peter Mumby)

"Konteinerid püüdsid kinni osa iga koralli munadest ja triivisid pinnale, kus need järgnesid mõõnale," ütles prof Mumby. «Kuigi munarakud ei pääsenud välja, võis sperma mahutisse siseneda ja munarakud viljastada.

"Pärast tund aega triivimist märgiti iga korallitüübi puhul viljastatud munade osakaal ja kaugus sarnastest väljakujunenud korallidest."

Kui korallid olid väga lähedal, oli viljastumine keskmiselt 30%, kuid 10 meetri kaugusel langes see alla 10%. 20 m pärast oli see praktiliselt null.

"Tulevikus peame võib-olla aitama korallidel seda olulist osa oma elust jätkata," kommenteeris uuringu kaasautor dr Christopher Doropoulos Austraalia riiklikust teadusagentuurist CSIRO.

Õppekoht – lauakorallid madalatel riffidel Palaus (Peter Mumby)

„Kohalike linnaosade tähtsuse mõistmine annab käegakatsutavad eesmärgid sellistele sekkumistele nagu korallide taastamine. Ideaalis jälgitaks korallide tihedust olulistes kohtades ja taastataks, et viia tihedus tagasi edukaks paljunemiseks vajalikule tasemele.

. teadustöö avaldatakse aastal Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS).

