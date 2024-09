Kuulsus "spioonvaal" sureb keset inimjärgijaid 

Kuulsus beluga vaal Hvaldimir, keda Venemaa kunagi arvati olevat sõjaväeluuretegevuseks kasutanud ja keda Norra avalikkus viimase viie aasta jooksul tähelepanelikult jälgis, suri ootamatult.

Tema surm, mille põhjus on teadmata, saabus tema ümberpaigutamise eelõhtul plaanis, mis oli aastate jooksul tema eesmärki võidelnud keskkonnakaitsjaid lõhestanud.

Kuna vaala tugikehad OneWhale ja viimasel ajal Marine Mind jälgivad tavaliselt Hvaldimiri liikumist, nähti teda viimati elusana, ilmselt heas seisukorras ja regulaarsete ajavahemike järel sukeldumas eile (30. augustil) Edela-Norra ranniku lähedal Stavangeri lähedal.

Rannavalvet oli teavitatud tagamaks, et mereliiklus oleks Hvaldimiri kohalolekust teadlik, kuid hiljem nähti valget vaala pikemat aega veepinnal hõljumas ning kella 2.30 paiku saabus patrull-kaater, kes tuvastas, et ta on surnud.

Sõbralik beluga vaal (Marine Mind)

Kalapaat pukseeris Hvaldimiri Risavika sadamasse, kus sadamavalitsus tõstis ta veest välja ja laadis veokile kuni lahkamise korraldamiseni. Hvaldimir oli üle 4 meetri pikk ja kaalus üle 1,200 kg.

Marine Mind käivitanud merebioloogi Sebastian Strandi sõnul oli surma põhjus ebaselge. Ta ütles, et surnukehal olid jäljed, kuid need võisid pärast surma olla põhjustatud muust elusloodusest.

"Varustus Peterburi"

Hvaldimir sai kuulsaks, kui kalurid leidsid ta 2019. aasta aprillis Põhja-Norras Hammerfestist. Kandes tihedaid rakmeid, millel oli silt "Equipment St Petersburg", mis oli ilmselt mõeldud kaamera hoidmiseks, arvati, et ta oli ette valmistatud veealuseks spiooniks. vene sõjavägi.

Inimestega mugav sõbralik beluga näis olevat veetnud suure osa oma elust vangistuses. Teda nimetati Hvaldimiriks, kuigi Skandinaavias nimetati teda hiljem üldiselt Hvaldiks (hval on norra keeles vaal), et vältida sidemeid Venemaa presidendiga, ja rakmed eemaldati.

Beluga vaalu leidub tavaliselt kauges Arktikas, kuid Hvaldimir näis olevat rahul sellega, et jääb elavamatesse ja soojematesse Põhjamere vetesse, rändas eelmisel aastal isegi lõunasse Edela-Rootsini, tekitades täiendavaid muresid tema ohutuse pärast.

Hvaldimir sõbralik beluga vaal (OneWhale)

Heategevus OneWhale moodustati varakult Hvaldimiri kaitsmiseks, eesmärgiga luua talle ja teistele vangistuses vangistatud imetajatele ohutu vaalareserv.

Tänavu juulis teatas ta, et Norra kalandusdirektoraat andis loa Hvaldimirile ümberpaigutamiseks Finnmarki osariigis Varangerfjordi Arktika vetesse metsiku kauna lähedale, millega ta võidakse hiljem integreerida. Väidetavalt olid lennud korraldatud juba siis, kui Hvaldimiri surmast teatati.

Mitmed merebioloogid olid aga varem väitnud, et selline samm ohustaks vaala heaolu, ja on lahkunud, et moodustuda. Mere mõistus. Lõhe oli kajastust leidnud Norra ajakirjanduses.

"Pole loomulik surm"

"Me ei tea veel surma viisi, kuid ta viibis tiheda liiklusega vetes... seega eeldame, et see ei olnud loomulik surm," ütles OneWhale'i asutaja Regina Haug pärast Hvaldimiri surmauudist.

The charity, which carried out annual health-checks on the beluga, had described Hvaldimir as “a healthy young whale with no signs of illness”. The usual life-expectancy of a beluga whale is reckoned to be 35 to 50 years. “We have asked the Norwegian authorities to provide a necropsy and they have stepped up to do this,” said Haug.

"Me oleme südamest murtud. Ka meie oleme vihased, sest oleme pidanud nii kaua võitlema, et teda ohust välja aidata. Ja ta oli lõpuks nii lähedal paremale elule.

"Kuid me oleme vihased nende peale, kes töötasid tema kolimise blokeerimise ja valeinformatsiooni levitamise nimel... on käputäis inimesi, kes tahtsid teda lõksus hoida ja takistada sellel armsal loomal varem abi saamast."

Marine Mindi Sebastian Strand ja teised vabatahtlikud koos Hvaldimiriga (Marine Mind)

„Hvaldimir ei olnud lihtsalt beluga vaal; ta oli lootuse majakas, ühenduse sümbol ja meeldetuletus sügavast sidemest inimeste ja loodusmaailma vahel, ”ütles Marine Mind's Strand.

„Viimase viie aasta jooksul on ta puudutanud kümnete tuhandete elusid, viies inimesed kokku aukartusega looduse imede ees.

„Tema kohalolek õpetas meile ookeanide kaitsmise tähtsust ja seda tehes õpetas ta meile ka meie endi kohta rohkem. Puhka rahus, Hvaldimir. Sind igatsetakse sügavalt, kuid sind ei unustata kunagi.”

