Deep Deceiver: imelikud nudid kesköötsoonis

Bathydevius caudactylus – või “Deep Deceiver” – on bioluminestseeruv ja sellel on suur kapuutsiga struktuur, mis võib ühest otsast veejugasid tulistada, lame saba, millel on sõrmetaolised väljaulatuvad osad või daktüülid teises ja erksavärvilised siseorganid nende vahel.

Teolaadse jala põhjal nimetasid merebioloogid seda olendit algselt "salapäraseks molluskiks".

Esimest korda täheldati seda peaaegu veerand sajandit tagasi, 2000. aasta veebruaris sukeldumisel, kasutades MBARI ROV Tiburon väljaspool Monterey lahte 2,614 m sügavusel. Kuid alles nüüd, pärast enam kui 150 ROV-vaatluse läbivaatamist, on Täpsem kirjeldus on avaldatud.

Salapära molluskit leidub ainult sügavas ookeanis (MBARI)

"Tänu MBARI täiustatud veealusele tehnoloogiale saime koostada kõige põhjalikuma süvamerelooma kirjelduse, mis eales tehtud," kommenteeris instituudi vanemteadur ja meeskonnajuht Bruce Robison. "Oleme rohkem kui 20 aastat investeerinud selle põneva nudioksaliigi loodusloo mõistmisse."

Želatiinist kapuuts

Kui enamik alasti oksi liigub tugevatel pindadel, kasutades oma lihaselist jalga, siis see merinälkjas kasutab oma želatiinset kapoti, et end veest läbi ajada, ujudes üles-alla lainetades kogu keha kapotist sabani.

Teadlased oletavad, et ohu korral helendavad selle hargnenud sabaotsad bioluminestsentsist ja võivad ka eralduda – võib-olla on see taktika röövloomade tähelepanu kõrvale juhtimiseks.

"Kui me seda esimest korda ROV-iga hõõgumas filmisime, ütlesid kõik juhtimisruumis valju häälega "Oooooh!" samal ajal,” ütles MBARI vanemteadur Steven Haddock. «Olime kõik sellest vaatepildist lummatud.

Bioluminestsents, kus valgus tuleb kapoti ja daktüülide pinnalt (MBARI)

“Alles hiljuti on kaamerad saanud võimeliseks bioluminestsentsi filmima kõrge eraldusvõimega ja täisvärvides. MBARI on üks ainukesi kohti maailmas, kus oleme selle uue tehnoloogia sügavasse ookeani viinud.

Geneetiline analüüs

Kaheksateist isikut püüti ka geneetiliseks analüüsiks. See näitas, et olend on nudiharu, kuid see oli nii kaugelt sugulane teadaolevate liikidega, et seda peeti omaette perekonda kuuluvaks.

Selle ebaselge identiteedi ja sõrmetaoliste sabaotste tõttu anti sellele teaduslik nimi, mis põhineb Deep Deceiveril. Tüüpiline pikkus on 14.5 cm, samas kui elastse kapuutsi läbimõõt võib olla kuni 9 cm.

Punane organ, mida piltidel näha on, on magu, oranž organ seedenääre ja väike valge laik aju. Iga nudioksa mao sisu analüüs näitas müsiidi krevettide jäänuseid, mis näisid olevat püütud kapoti abil, kuigi seda protsessi pole veel jälgitud.

Nagu teisedki nudioksad, on ka Deep Deceiver hermafrodiit ja näib laskuvat merepõhja kudema, jäädes mune vabastades oma jala külge kinni. Täielik aruanne avaldati just ajakirjas Süvamereuuringud I osa.

