Kaugus puudub objekt kaaslast otsivale küürakale

Rahvusvaheline teadlaste meeskond on kodanike-teadlaste abiga dokumenteerinud ühe pikima teadaoleva imetajate rände, mis üllatab isegi laiaulatuslike küürvaalade standardite järgi.

Küürvaal (Megaptera novaeangliae) rändeteed ulatuvad teadaolevalt pikki vahemaid põhja ja lõuna vahel, troopilistest pesitsusaladest jahedamate toitumisaladeni, kuid populatsioonid kipuvad jääma pikisuunas eraldiseisvaks ja väga lojaalseks oma tavapärasele toitumisalale.

Lõunapoolkeral on teada seitse pesitsevat populatsiooni ja siiani ei peetud nende vahel suurt kattumist.

Naiste seltskond

Nüüd on töörühm registreerinud väidetavalt pikima dokumenteeritud vahemaa küpse isase küürselga nägemise vahel, mida on nähtud kahe erineva ookeanibasseini talvitumisaladel.

Teda vaadeldi esmakordselt Vaikse ookeani idaosas Colombia lähedal aastatel 2013 ja 2017 ning seejärel viis aastat hiljem Sansibari lähedal India ookeani edelaosas, selleks ajaks arvati, et ta oli vähemalt 15-aastane.

Vaatlused leidsid aset pesitsushooajal ja näitasid vaala emaste seltsis. Kui kahte pesitsuskarja eraldas 120° pikkuskraadi, oli vaalal nende vahel läbitav vahemaa minimaalselt 13,046 XNUMX km.

Uuringusse panustasid nii kodanikud-teadlased kui ka teadlased veebisaidile saadetud mitme foto kaudu Õnnevaal, mis tuvastab loomad nende individuaalsete lestude järgi ja millel on rohkem kui 100,000 XNUMX kujutist sisaldav andmebaas

Teadlased väidavad, et erakordne ränne võis olla tingitud kliimamuutustest, mille tõttu vaaladest toituvad hiilgevägede varud kahanevad. Teine teooria on aga see, et kuna vaalapopulatsioonid jätkavad taastumist alates 1980. aastate jahimoratooriumist, mida enamik riike järgis, võis isastel olla raskem konkureerida sobiva emase leidmise nimel oma tavapärases piirkonnas.

Vaalauurija Ekaterina Kalašnikova

Dr Ekaterina Kalashnikova of the Tansaania vaalaliste programm juhtis uuringut ja ta ütleb, et vaala teekond on pikim vahemaa, mille küürvaal on kunagi läbinud.

Väidetavalt rõhutas uuring piiriülese uurimistöö ja kodanikuteaduse tähtsust, et mõista küürvaalade ookeanidevahelise liikumise võimalikke tegureid ja mõju populatsioonile. See avaldatakse ajakirjas Kuningliku Seltsi avatud teadus.

