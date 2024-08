Sukelduja naudib haruldast haiga kohtumist eKr

See pole teadmata, sest Divernet teatatud a sarnane kohtumine eelmise aasta mais, kuid see on piisavalt haruldane, et merebiolooge elevust tekitada: Kanada Vaikse ookeani ranniku lähedal madalas vees hängib tömbi kuue lõpusega hai.

"Eluaegne leid," kirjeldas Mitchell Hewitt oma kohtumist 8. augusti õhtul. "Olen sel suvel iga päev sukeldunud, et leida mõni neist haidest."

Merebioloog, kes töötab ettevõttes Keystone Environmental, tegeleb tavaliselt piirkonna peajalgsete ja kämblaliste käitumise jälgimisega. Ta märkas haid kogukonnast välja sukeldudes Lions Bay Howe Soundis Vancouverist põhja pool.

Tema hinnangul umbes 2.5 meetri pikkune isane hai ujus üle merepõhja umbes 15 meetri sügavusel. Hewitt ja tema rühm said veeta umbes 10 minutit hai vaatlemiseks (Hexanchus griseus), mis otsustas ühel hetkel isegi tema jalgevahele ujuda.

Kuue lõpuse hai (Mitchell Hewitt)

Tümpinina-kuuelõpused, mida nimetatakse ka lehmhaideks, leidub tavaliselt 100–2,000 m sügavusel, kuigi noorloomad satuvad aeg-ajalt öösel madalasse vette saaki otsima. Briti Columbia lähedal tulevad mõnikord rannikule poegima ka emased, kelle pesakonnas võib olla üle 100 poega.

See liik on üks maailma suurimaid haisid, mis võib kasvada kuni 6 meetri pikkuseks ja kaaluda 600 kg.

"See oli lihtsalt õrn hiiglane, nagu suur merekutsikas," ütles Hewitt CTV Newsile. Ta ütles, et on "hinganud nii kõvasti, kui inimene saab, sest ma läksin endast välja. Pärast seda olin tundide kaupa nööpnõeltes.

Mullu divemaster Matteo Endrizzi oli viidanud ka kord elus toimuvale kogemusele, kui ta ja ta rühm kohtas Vancouveri saarest kaugemal läänes asuvas Albernini Inletis 2 meetri sügavusel sukeldumisel 20 meetri pikkust alaealist. Nad ütlesid, et hai tundus olevat nende tuled meelitanud.

