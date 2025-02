Sukeldujad, metsikud kalad teavad, kes te olete!

Kaladel, kellega sukeldujad looduses kokku puutuvad, on võime meid eristada – seni, kuni aitame neid mõne visuaalse vihjega, näiteks oma sukeldumisvarustuse värviga.

See on Max Plancki loomade käitumise instituudi uue uuringu järeldus.MPI-AB) Saksamaal, mis sai inspiratsiooni oma teadussukeldujate kogemustest Vahemere uurimisjaamas Korsikal.

Mingil hetkel igal põlluhooajal olid sukeldujad avastanud, et metsikud kalad järgnesid neile ja varastavad katseautasuks mõeldud toitu. Üksikud kalad tundusid ära tundvat iga sukelduja, kes oli varem toitu kandnud, ja järgnesid ainult sellele sukeldujale, ignoreerides teisi.

Varasemad uuringud kalade inimeste eristamise võime kohta olid siiski väga piiratud.

On näidatud, et vangistuses kasvatatud vibukalad tunnevad laborikatsete käigus ära arvutiga loodud inimnägude kujutised, "kuid keegi pole kunagi küsinud, kas looduslikel kaladel on võime või motivatsioon meid ära tunda, kui me nende veealusesse maailma siseneme," ütleb uue uuringu MPI-AB doktorant Maëlan Tomasek Prantsusmaal Clermont Auvergne'i ülikoolist.

Tahtlikud vabatahtlikud

Teadlased viisid läbi rea avaveekatseid 8 meetri sügavusel, kusjuures kalad osalesid uuringus kui "tegelikud vabatahtlikud, kes võisid tulla ja minna oma äranägemise järgi", märgib kaasautor ja MPI-AB bakalaureusetudeng Katinka Soller.

Esimeses katsefaasis “treenis” Soller kalu, püüdes erkpunast vesti kandes nende tähelepanu köita ja 50 m distantsi ujudes toita.

Aja jooksul eemaldas ta silmatorkavad vihjed, kuni kandis ainult tavalist sukeldumisvarustust. Ta hoidis toidu peidus ja söötis ainult neid kalu, kes olid talle 50 meetrit järginud.

Kümnetest merejaamas elavatest kalaliikidest osalesid koolitustel meelsasti eelkõige kaks merilatikat, üllatades teadlasi uudishimu ja õpitahtega.

"Kui ma vette sisenesin, oli mõne sekundi küsimus, enne kui nägin neid minu poole ujumas, justkui eikusagilt tulemas," räägib Soller.

Samad isikud osalesid seanssidel päevast päeva, saades nii tuttavaks, et ta võis neile nimed anda, näiteks "Bernie, kellel on kaks läikivat hõbedast soomust seljal, ja Alfie, kellel oli sabauim välja näpistatud".

Innukas õppija Bernie kaalud tegid ta äratuntavaks (MPI-AB)

Kaks sukeldujat, erinev komplekt

12 päeva pärast võis loota, et umbes 20 tuvastatavat kala järgivad Sollerit treeningujumisel.

Järgmises katsefaasis testiti, kas kalad suudavad Sollerit teisest sukeldujast eristada, nii et tema ja Tomasek kannavad erinevat värvi märjuriideid ja uimed ning ujuvad samast lähtepunktist eri suundades.

Esimesel päeval järgisid kalad mõlemat sukeldujat võrdselt, näis, et neil oli raske otsustada, kumba püüda. Temale järgnenud kalu Tomasek aga ei söötnud ning teisel päeval kasvas Sollerile järgnenud kalade arv märgatavalt.

Kontrollimaks, kas kalad õppisid õiget sukeldujat ära tundma, keskendusid teadlased kuuele kalale ja leidsid, et neljal oli katse jooksul tugev positiivne õppimiskõver.

"See on lahe tulemus, sest see näitab, et kalad ei järginud Katinkat lihtsalt harjumusest või sellepärast, et seal oli teisi kalu," ütleb Tomasek. "Nad olid mõlemast sukeldujast teadlikud, katsetasid igaühte ja said teada, et Katinka sai ujumise lõpus auhinna."

Värvinägemine

Iseloomulikule sukeldumisvarustusele kalade abistamiseks (vasakul) järgnes sama komplekti kandmine

Seejärel kordasid teadlased katseid identset sukeldumisvarustust kandes ja leidsid, et kalad ei olnud enam varustatud nende eristamiseks. "Peaaegu kõigil kaladel on värvinägemine, seega pole üllatav, et merilatikas õppis keha värvilaikude põhjal õiget sukeldujat seostama," ütleb Tomasek.

Inimsukeldujad teevad palju samamoodi, juhib ta tähelepanu: "Sukeldusmaskid moonutavad nägusid, nii et me tugineme üksteise äratundmisel tavaliselt märgade ülikondade, uimede või muude varustuse osade erinevustele." Kui aega on rohkem, arvavad teadlased, et kalad võisid õppida sukeldujaid eristama, kasutades inimese peenemaid jooni, nagu juuksed või käed.

"Me juba märkasime, et nad lähenesid meie näole ja uurisid meie keha," ütleb Soller. "Tundus, nagu nad uuriksid meid, mitte vastupidi."

"Minu jaoks ei üllata see, et need loomad, kes navigeerivad keerulises maailmas ja suhtlevad iga minut lugematute erinevate liikidega, suudavad visuaalsete näpunäidete põhjal inimesi ära tunda," ütleb vanemautor Alex Jordan, kes juhib MPI-AB töörühma.

"Ma arvan, et kõige üllatavam on see, et me oleksime üllatunud, et nad suudavad. See viitab sellele, et võime alahinnata oma veealuste nõbude võimeid.

"Võib olla kummaline mõelda, et inimesed jagavad sidet loomaga nagu kala, kes istub meist nii kaugel evolutsioonipuul, mida me intuitiivselt ei mõista," järeldab Tomasek.

"Kuid inimeste ja loomade suhted võivad ületada miljoneid aastaid kestnud evolutsiooniline distants, kui viitsime tähelepanu pöörata. Nüüd teame, et nad meid näevad, ja meil on aeg neid näha. Uuringus on just avaldati ajakirjas Bioloogia kirjad.

