DNA tõestab seda: orkad tapavad valge hai maksa jaoks

Alguses 2018 Divernet / Sukelduja ajakiri jooksis eksklusiivne lugu haiekspert Richard Peirce. Sellel oli karm hoiatus: Lõuna-Aafrika Vabariigis oli ohus turism, mis põhineb puuris sukeldumisel suure valgega, sest haimaksa maitsega orkad tapasid või peletasid haid eemale.

Kaks konkreetset orkat, nimega Port ja Starboard, olid käivitanud hirmuvalitsuse selle üle, mida oli alati peetud ülimaks tippkiskjaks. Mõnede tulusa haide sukeldumistööstusega seotud inimeste jaoks oli selle soovitusega valus nõustuda.

Orca (Isabella Reeves / Flindersi ülikool)

Nüüd, seitse aastat möödas ja Lõuna-Aafrikas on endiselt vähe valgeid, on DNA-tõendid esimest korda kinnitanud, et valge hai jahtimise ja maksa pärast tapmise eest vastutas orka.

Seekord juhtus juhtum Austraalias. Tunnistajad nägid mitut mõõkvaala (orcinus orca), sealhulgas kaks kohalikult tunnustatud isendit nimega Bent Tip ja Ripple, püüavad 2023. aastal Victoria osariigis Portlandi lähedal Bridgewateri lahes suure saagi.

Kaks päeva hiljem 4.7-meetrise valgehai rümp (Carcharodon carcharias) uhuti kaldale ja kogusid riigi kalandusametnikud uurimiseks kokku.

Portlandis uhutud valge hai rümp (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Neli hammustushaava

Äsja avaldatud hai uuringut juhtis Flindersi ülikooli teadusrühm, kes analüüsis rümba neljast iseloomulikust hammustushaavast võetud tampoone.

Tõestus oli olemas DNA-s, kui tampoonidest sekveneeriti kiskja jäetud geneetilist materjali. Orka oli söönud hai keskosa, kus kunagi oli olnud toitainerikas maks, ja ülejäänud kolm haava paljastasid laim-7 lõpusehaide DNA. Puudusid ka suurvalge seede- ja paljunemisorganid.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also California.

"Need leiud annavad veenvaid tõendeid mõõkvaalade röövloomade kohta Austraalia vetes valgete haide puhul, mis viitavad selgelt maksa selektiivsele tarbimisele," ütleb uuringu juhtiv autor Isabella Reeves, ülikooli Southern Shark Ecology Groupi ja Lääne-Austraalia vaalaliste uurimiskeskuse (CETREC) doktorant.

"See viitab sellele, et sellised röövellikud sündmused võivad olla kogu maailmas laiemalt levinud ja levinud, kui seni arvati."

Flindersi ülikooli õppeinfograafik (Emma Luck)

Teised haid

Austraalias oli aeg-ajalt registreeritud orkasid, kes püüdsid sini-, meri-, meri-, maa- ja tiigerhaisid, kuid valgete haide tapmisi ei olnud varem tõestatud.

"Tõendid viitavad sellele, et mõõkvaalade röövloomade tõttu Lõuna-Aafrikas tõrjutud või otseselt tapetud valged haid on viinud laiemas mereökosüsteemis astmeliste nihketeni," kommenteeris kaasautor Adam Miller, Flindersi dotsent.

“We know that white sharks are key regulaatorid of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

Uus uuring on avaldatakse Ökoloogia ja evolutsioon.

