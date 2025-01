Egiptlased võitlevad hai surmaga lõppenud juhtumile reageerimisega

Egiptuse teaduskomitee teatas nädala jooksul pärast 29. detsembril Punase mere kuurordis Marsa Alamis surmaga lõppenud intsidenti turisti ja haiga. Riiklik okeanograafia ja kalanduse instituut (NIOF) esitas selle küsimuse kohta oma "lõpparuande".

Ohvrid olid kaks Itaalia turisti: 48-aastane Gianluca Di Gioia suri, teda aidata püüdnud 69-aastane Peppino Fappani aga sai käte ja jalgade hammustusi, kuid ei saanud tõsiselt vigastada. Mehed olid sisenenud merre Safaya Resorti sadamakai lähedal, kuid väljaspool selleks ettenähtud ujumisala juhtunust teatati on Divernet.

Nüüd väidetakse, et vastutav hai oli mako, kelle kahte liiki, lühiuim (Isurus oxyrinchus) ja pikkuim (Isurus paucus), leidub Punases meres, kuid harva randade läheduses. Mõlemat ähvardab ülemaailmselt väljasuremine.

NIOF-i aruandes teatatakse, et vahejuhtum, kuigi haruldane, ei olnud ootamatu, arvestades looduslike röövhaide esinemist, eriti Punase mere madalates rannikualadel. Egiptus Sõltumatu.

Mako agressiivse käitumise põhjuseks oli paatide ülepüük nii Punase mere looduskaitsealadel kui ka väljaspool seda ning selle kahjustav mõju saagivarudele, millest haid sõltuvad.

"On kindlaid tõendeid selle kohta, et see juhtum ei ole juhuslik, ja isegi kui see kalapüük on täielikult keelatud, jätkuvad haide rünnakud veel mitu aastat, kuni looduslikud kalavarud asenduvad," seisab aruandes.

Samuti viitab see ohule, et inimesed lastakse keelatud aladel ujuma, ning viitab sellele, et antud juhul oli delfiinide kauna olemasolu ajendanud haid jahtima.

Punase mere spinnerdelfiinid (Alexander Vasenin)

Asjaolu, et ohvrit rünnati, kuid tema keha ei tarbitud, oli väidetavalt märkimisväärne, mis viitab tõenäoliselt sellele, et hai kaitses instinktiivselt selle eest, mida ta pidas oma toitumisterritooriumile sissetungimiseks.

See oli mehi rünnanud vähemalt viis korda, andes mõista, et see oli saagipuudusest põhjustatud meeletus.

Soovitused

Aruandes tehakse selgeks, et koostöös valitsusasutuste ja turismisektoriga tuleb teha haide käitumise kohta täiendavaid laiaulatuslikke uuringuid, ning see sisaldab soovituste kogumit, mille eesmärk on vähendada edasisi intsidente ning tõhustada turva- ja turvameetmeid turismirandades.

Nende hulka kuulub teadusliku aastapikkuse haide seireprogrammi loomine rannikualadel, kasutades uusimaid jälgimistehnikaid; haide teadlikkuse tõstmise töötoad turismiprojektide omanikele ja paadikaptenitele; teaduslikud stipendiumid ja kraadiõppe programmid haide ja muude „ohtlike mereorganismide” käitumise alaste spetsialistide loomiseks.

Punase mere kubermangu, keskkonnaagentuuri, NIOFi ning julgeoleku- ja tervishoiuasutuste esindajatest tuleks moodustada komitee haikriiside juhtimiseks; meresõiduohutuse protseduure tuleks tõhustada, et hotellisilladel viibiks koolitatud päästepersonal ning täiustatud meditsiiniseadmed ja kiired päästepaadid oleksid hõlpsasti kättesaadavad.

Tuleks välja töötada plaan merejäätmete käitlemiseks, kalapüügi reguleerimiseks ja merereostuse vastu võitlemiseks, et vältida haide käitumise muutumist ja säilitada ökoloogiline tasakaal. Ja aruanne toetas varasemaid hoiatusi loomakorjuste ja orgaaniliste jäätmete eest, mis on pärit möödasõitudest laevadest ja meelitavad haid rannikualadele.

Mida mitte teha

Veekasutajad peaksid vältima: ujumist ilma saatjata; kaldast kaugel sügavatel järskudel aladel seiklemine; merre sisenemine päikesetõusul, päikeseloojangul või öösel, kui haid otsivad toitu; ehete või läikivate rõivaste kandmine; lahtiste haavadega vette sisenemine; ja haide toitmine.

Samuti soovitab komisjon koostöös naaberriikidega hinnata hailiikide varusid, et töötada välja majandamiskavad ja säilitada ökoloogiline tasakaal.

Veel üks ettepanek on eraldada Punase mere püügipiirkond Suessi lahest ja keelata kalalaevad kõigis Punase mere osades Ashrafi rifist kuni Egiptuse ja Sudaani piirini lõunas. Selle asemel lubataks neil tegutseda väljaspool Egiptuse territoriaalvett ja Great Fringing Reef kuulutataks looduskaitsealaks.

Di Gioia surm oli esimene, millest teatati haidega pärast seda 24-aastane Vene snorgeldaja Hurghadas 2023. aasta juunis kohtumises, mis arvati olevat seotud tiigerhaiga. 2022. aastal hukkus kaks turisti Hurghada lähedal toimunud tiigerhaide kohtumistes.

