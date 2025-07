Inglise merihobused ilmuvad kohale rahvamassi najal

at

at 8: 00 am

Üks mereliik, mis Inglismaal sel suvel näib jõudsalt vohavat, on merihobu, kuigi pühendunud vabatahtlikud, kes on selle olukorra tekkimisele kaasa aidanud, hindaksid seda, kui teised sukeldujad keelduksid ise vaatama minemast.

Juuli esimesel nädalal sukeldujad Seahorse Trust viisid dokumentaalfilmi raames läbi uuringu edelarannikul ja olid hämmastunud, kui leidsid ühest leiukohast koguni 17 merihobust. Umbes pooled neist olid isased ja enamik neist, mis ennustas populatsiooni tulevikku, olid tiined.

Vaid üks kord varem on usaldusfondi eksperdid näinud ühe sukeldumise ajal suuremat hulka merihobuseid, mis oli 22 registreeriti Studland Bays 2020. aastal Covidi sulgemise lõpus, nagu teatati Divernet sel ajal. Usaldusfond arvas, et need moodustasid vähem kui poole kogu alal elavate merihobuste arvust, kuigi nädalate jooksul rahvaarv oli hajunud.

Just Seahorse Trusti asutaja ja tegevjuht Neil Garrick-Maidment juhtis viimast sukeldumist ja märkas esimesena merihobuseid. Tema vastutas kahe Suurbritanniast pärit liigi, okas-merihobuse (Hippocampus guttulatus) ja lühikese koonuga merihobuke (H-hipokampus). kaitse all loodus- ja maapiirkonna seaduse alusel 2008. aastal.

Kaks merihobust, keda nähti hiljutisel uuringusukeldumisel (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Ilma Merekorraldusorganisatsiooni (MMO) litsentsideta, mille alusel Seahorse Trusti sukeldujad tegutseda võivad, on nende kaitsealuste liikide aktiivne otsimine sukeldumise või snorgeldamise teel ebaseaduslik. Siiski palutakse kõigil sukeldujatel, kes juhuslikult merihobule otsa satuvad, teata vaatlusest et see kajastuks riiklikus merihobuste andmebaasis (NSD).

Ökosildumiste edu

Seahorse Trust asutas Briti merihobuste uuringu 1994. aastal, mis teeb sellest maailma pikima pideva omataolise uuringu. Vaatlusandmed sisestatakse NSD-sse, mis on osa Maailma Merihobuste andmebaasist.

Üks tegur, mis näib nüüd Briti merihobustele kasuks tulevat, on Seahorse Trusti, Boatfolki ja Studland Bay Marine Partnershipi paigaldatud ökopaigaldised, et vältida paadiankrute ja -kettide tekitatud kahju mererohu elupaikadele.

Ökosildumiskohtades kasutatakse keti asemel elastseid tõusutorusid ja need tõusevad mõõnaga kaasa, et vältida merepõhjas vees liikumise takistust. Süsteem on kallis, selle hooldamine maksab umbes 100,000 XNUMX naela aastas, kuigi paadikasutajate sildumistasud ja annetused aitavad kulusid katta.

Samuti Divernetis: Seahorse haven naudib suurt rahatõusu, Siin on Seahorse Trust!, Studlandi merihobuste kettide murdmine, Seahorse ekspert saab maineka auhinna