Kalad, mis maitsevad jalgade, peade ja lõugadega

Kui olete sukeldumisel merirobiini näinud, siis teate, et sellel "kõndival" kalal on kuus jalga, mis liiguvad kiiresti kokku, et see üle merepõhja edasi lükata.

Nüüd on Harvardi ülikooli teadlased näidanud, et mõnedel merirobiinidel on need jalad, mis on tegelikult rinnauimede pikendused, arenenud nii, et nad suudavad teha palju enamat kui vahustamine – sealhulgas toidu maitsmine.

Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia osakond koostöös Stanfordi ülikooliga viis läbi mererobiinide kõndimisabivahendite kui sensoorsete organite paljastamise.

Pehme merepõhja kohal kõndides nähti merirobinaid peatumas ja pinda kriimustamas, et kaevata välja maetud saakloomad, näiteks karbid, ning leiti, et nende jalad on tundlikud nii mehaaniliste kui ka keemiliste stiimulite suhtes. Kui teadlased matsid üksikuid kemikaale sisaldavaid kapsleid, suutsid kalad need kergesti leida.

Prionotus scitulus (Anik Grearson)

Juhuslikult saabus uuringu käigus laborisse värske partii merirööbe ja teadlaste üllatusena avastasid nad, et neil kõigil see oskus puudub – kuni nad taipasid, et uued saabujad on hoopis teist liiki meriröövlid.

Need, mida nad olid õppinud, Prionotus carolinus või põhja-meri-robin, oli labidakujulised jalad kaetud eenditega nn papillid, mis sarnaneb inimese maitsemeeltele, samas kui mittekaevavad kalad, P evolans (triibuline merirobin) olid vardakujulised jalad nr papillid. Nad kasutasid oma jalgu ainult liikumiseks ja mehaaniliseks sondeerimiseks.

Papillid Teadlased ütlevad, et need on suhteliselt hiljutised evolutsioonilised arengud. Põhja-mererööblit leidub ainult Atlandi ookeani lääneosas ja kõik merirobiini liigid on räsikatega tihedalt seotud.

Merirobiinid võiksid olla tunnuste arengu evolutsioonimudeliks, sest nende jalgade arengut kontrollivaid geneetilisi transkriptsioonifaktoreid leidub ka teiste loomade – sealhulgas inimeste – jäsemetes.

Teises uuringus vaadeldi üksikasjalikult geenide transkriptsioonifaktoreid, mis olid seotud mererobiinide ebatavalise tunnuse kujunemisega, ja teadlastel õnnestus luua kahe liigi hübriide. Uuringud on avaldatud aastal Current Biology siin ja siin.

Pimedad koopakalad

Nägematu Astyanax mexicanus, koopas elav Mehhiko tetra (H Zell)

Vahepeal on leitud, et üks pimeda koopakala liik korvab oma nägemispuuduse, suurendades maitsepungade arvu ja asukohta suust kuni pea ja lõuani.

Kahvaturoosa, peaaegu poolläbipaistev Mehhiko tetra (Astyanax mexicanus) kujunes Mehhiko kirdeosas Pachoni ja Tinaja koobastes nähtamatuks, kus pimedas keskkonnas nägemine kuluks raisku. Liigil on säilinud vaid nõrgad silmakoopad, kuigi muidu sarnaneb see maapinnast leitud hõbedase nägeva kalaga.

Teadlased olid juba 1960. aastatel kindlaks teinud, et teatud pimedate koopakalade populatsioonide peas ja lõuas on lisamaitsepungad, kuid seda põhjustanud geneetilisi protsesse polnud kunagi varem uuritud.

Nüüd on Cincinnati ülikooli bioloogid kindlaks teinud, et sünnihetkel on maitsepungade arv sarnane pinnakalade omaga, kuid täiendavad maitsepungad ilmuvad viie kuu pärast ja tegid seda veel 18 kuu vanuselt, mis on vangistuses peetavate kalade maksimaalne vanus.

Kui need maitsepungad ilmuvad, omandavad kalad teravama maitsemeele – see tähendab, et nad tunnevad vähem huvi elava toidu söömise vastu ja rohkem näiliselt ebameeldivate toitumisallikate, näiteks nahkhiire guano vastu.

Meeskond uurib nüüd, millised muud maitsed nendele pimedatele kaladele kõige meeldivamad. Nende uuring avaldatakse ajakirjas Bioloogia kommunikatsioon.

