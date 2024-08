Lendavad spagetikoletised süvamere harulduste seas

Kuu aega kestnud ekspeditsiooni juhitud ekspeditsiooni käigus leiti süvamere eluvormide haruldusi, 20 võimalikku uut liiki ja uus 3 km kõrgune meremägi. Schmidti ookeani instituut (SOI).

Avastused tehti Nazca seljandikul, 1,450 km kaugusel Tšiili rannikust, kasutades uurimislaeva mitmekiirelisi kajaheliseadmeid. Falkor piirkonna kaardistamiseks ja selle ROV-i abil lähemalt uurimiseks SuBastian.

ROV-i juhendaja Michael Rae tegutseb SuBastian missiooni juhtimisruumist (Misha Vallejo Prut / Schmidt Ocean Institute)

Teadlased kaardistasid suure eraldusvõimega veel nimetu meremäe, mille pindala on umbes 70 ruutkilomeetrit, ja leidsid, et see tõusis merepõhjast rohkem kui 3 km kõrgusele, 4.1 km sügavuselt veidi alla 1 km kõrgusele.

Kui 4.5 km-reitinguga SuBastian tegi uurimusliku sukeldumise ühel selle seljandikul, sattus käsnaaedadele ja iidsetele korallidele.

Meeskond kaardistas ja uuris ka veel üheksat praegu kaitsmata meremäge, millest ühes asus põline 800 ruutmeetri suurune süvamere koralliaed, mida koloniseerisid sellised olendid nagu kivikalad, haprad tähed ja kuningkrabid.

Koralliaiad rabedate tähtede, anemoonide ja Pentaceros richardsoni ja Helicolenus lengerichi kalad (ROV SuBastian / Schmidti ookeaniinstituut)

Poecilasma kuningkrabi (ROV SuBastian / Schmidti ookeaniinstituut)



Kuldne korall (Krüsogorgia) koos Uroptychus kükitav homaar, põhjaloom Lyrocteis ktenofoor ja Calliaster seastar (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Meeskond jäädvustas ka esimesed kaamerakaadrid otseülekandest Promachoteuthis kalmaar. See perekond on nii haruldane, et mõne võrkudest leitud surnud proovi põhjal on kunagi kirjeldatud vaid kolme liiki, millest mitu 19. sajandi lõpus.

Esimest korda otseülekandest Promachoteuthis kalmaar (ROV SuBastian / Schmidti ookeaniinstituut)

Teiste harulduste hulka kuulus esimene Casper kaheksajalg näha Vaikse ookeani lõunaosas. 2016. aastal avastati sinine kaheksajalg pole veel teaduslikult kirjeldatud või ametlikult nimetamata ja seda nähti 4,443 m sügavusel. Ka hinnatud nägemust oli kaks Bathyphysa sifonofoorid, aka "lendavad spagetikoletised".

Esimest korda "Casper" kaheksajalg on nähtud Vaikse ookeani lõunaosas (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Merikärnkonn (Chaunacops coloratus) rinnanäärmega uimed kinnitatud kivi ja liiva vastu (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Suured bambusest korallid, mis hoiavad põhjaeluseid ktenofoore, kõrvitsaid, meritähte ja ophiuroide (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Praegu kaalutakse nii Nazca kui ka sellega külgneva Salas y Gómezi mäestiku avamerekaitsealaks määramist.

See oli SOI kolmas ekspeditsioon sel aastal Nazca ja Salas y Gómezi mäestikel, kus on nüüdseks uuritud umbes 25 meremäge. Eelmistel reisidel jaanuaris ja veebruaris dokumenteeriti enam kui 150 senitundmatut liiki ning leviala laiendamist loomadele, kes seal varem ei elanud.

Seni nimetu meremägi – meeskonna ettepanek on kaalumisel (Schmidt Ocean Institute)

Mullikorall (Paragorgia) kaetud Midase puudutusega (kollane Parazoanthidae) (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Küki homaar perekonnast Sternostylus, arvatakse olevat äsja tuvastatud liik (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Enne ekspeditsioone elas Vaikse ookeani selles osas teadaolevalt 1,019 liiki, kuid nüüd on see arv kasvanud üle 1,300 ja see kasvab endiselt.

Tulemused saadetakse aadressile Ookeani rahvaloendus, rahvusvaheline liit, mida juhivad Nippon Foundation ja Nekton, et kiirendada ookeanielustiku avastamist ja kaitsmist.

Selle teadlased ja hüdrograafid ranniku- ja ookeanikaardistamise keskusest / ühisest hüdrograafiakeskusest University of New Hampshire olid ekspeditsioonil kohal, viimane viis läbi kaardistamise.

„Peaaegu 2 miili kõrguse – peaaegu neli korda kõrgema kui Burj Khalifa – ja elava ökosüsteemiga meremäe avastamine oli väga põnev,” ütles kaaspeateadlane ja SOI tegevdirektor dr Jyotika Virmani.

"Ainult 26% merepõhjast on selle kõrge eraldusvõimega kaardistatud ja iga ekspeditsioon on käimas Falkor toob fookusesse veidi rohkem tundmatut merepõhja ja elu meie koduplaneedil.

