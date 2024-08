Suurte valgehaide üllatus, kolmesuunaline lõhe

Uued geenijärjestuse tööriistad on just avanud hästi hoitud saladuse – et valgehai on kolme erinevat sorti ja nende kahjuks ei kipu nad segunema.

Vaikse ookeani põhjaosa asustavad valged haid erinevad Vaikse ookeani lõunaosa ja India ookeani piirkonna omadest ning mõlemad rühmad erinevad Atlandi ookeani põhjaosa ja Vahemere omadest.

Kuigi kõik kuuluvad siiski liiki Carcharadon carcharias kolm rühma eraldati füüsiliselt "eelviimasel jääperioodil" vahemikus 240,000 130,000 kuni XNUMX XNUMX aastat tagasi. Sellel jääajal meretase ja veetemperatuur langesid ja seejärel tõusid ning ookeanihoovused muutusid, luues haide rändele nähtamatud tõkked.

Igal rühmal on oma kindel geneetiline profiil ja nad on aretuses teistest eraldatud. Selle protsessi jätkudes ja kui iga rühm jääb ellu, areneb see lõpuks eraldiseisvaks liigiks.

Teadlased Nord ülikool Norras tegi professorite Galice Hoarau ja Leslie Noble juhtimisel koostööd rahvusvahelise teadusrühmaga, et uurida suuri valgehaid nende sõnul enneolematus detailsuses.

Nad uurisid 106 proovi ja kasutasid geneetilisi markereid, mida nimetatakse SNP-deks (ühe nukleotiidi polümorfismid), et järjestada 17 neist kogu genoom koos teiste genoomide valitud osadega.

Iga hai oli hõlpsasti tuvastatav kui ühte kolmest populatsioonist – välja arvatud üks erand, üks hübriidhai, millel oli kombinatsioon Indo-Vaikse ookeani ja Vaikse ookeani põhjaosa geenidest.

Ohud haidele

Eelviimasest jääperioodist pärinevat geneetilist lahknemist on varemgi täheldatud paljude liikide puhul. "Näiteks sama tüüpi lahknevusi on leitud samal ajal Lõuna-Aafrikas asuvates mantakiirtes," ütleb prof Hoarau.

Kuid avastus on valgehaide jaoks murettekitav, kuna iga rühm sõltub väiksemast rühmast, kes oma geene edasi annab, kui varem arvati, ja ühe rühma kadumine eemaldaks kogumist geenid, mis tõenäoliselt pole mujal säilinud.

Nordi meeskond: Prof Galice Hoarau, Prof Leslie Noble, Isabel Wagner ja Martina Kopp (Nordi Ülikool)

Arvatakse, et ülemaailmne valgehai populatsioon on viimase poole sajandi jooksul peaaegu poole võrra vähenenud. Vahemere populatsioon väheneb jätkuvalt järsult, kuna haid muutuvad kalapüügis kaaspüügiks, nende looduslik tuunikala ja hüljeste saak väheneb ja reostus suureneb.

Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas ja California lähedal on kohalikud populatsioonid kokku varisenud orkade röövloomade, ebaseadusliku haide uimepüügi ja kliimamuutuste tõttu, samas kui Austraalia ja Lõuna-Aafrika Kapi idaosa haivastased meetmed, mille eesmärk on hoida neid randadest eemal, tapavad paljusid.

Praegused suunaviidad

Rände ajal arvatakse, et üksikud haid kasutavad suuri ookeanihoovusi teeviitadena, hoides kinni kindlatest piirkondadest ja säilitades potentsiaalselt nende eraldatuse.

"Hiljutised tööd viitavad kliimamuutustele, mis muudavad mitmeid ookeanihoovusi, kusjuures pöördepunkt muudab nende tugevust ja asendit vähem kui 50 aasta pärast," ütleb prof Noble.

"Kui need tõkked peaksid muutuma, võivad suguvõsad sagedamini ristuda, kuid meie leiud viitavad sellele, et järglased ei pruugi olla elujõulised. Lisage see teistele väljakutsetele ja ilma ümbersuunatud kaitsekorralduseta ei tundu selle tippkiskja ja selle ökosüsteemide väljavaated paljulubavad.

Prof Noble ütleb, et kasutades uusi tööriistu ja tehes koostööd haiuurijatega üle kogu maailma, oleme loonud esimese tõeliselt globaalse ülevaate valgehai populatsioonide ühenduvuse kohta. Nüüd loodab meeskond, et tööriistu saab kasutada paljude teiste hailiikide uurimiseks. Uuring avaldatakse aastal Current Biology.

