HMS OCToPUS relvab sukeldujad mererohu kiireks külvamiseks

An innovative device called HMS OCToPUS being trialled by conservation scuba divers has shown “promising signs of success”, following years of searching for effective techniques to restore seagrass meadows, says UK charity the Ocean Conservation Trust (OCT).

ÜMT keskendub oma kaudu mererohu kaitsele Blue Meadowsi programm, mille eesmärk on kaitsta olemasolevaid peenraid ja pikemas perspektiivis taastada palju viimastel aastakümnetel kadunud.

It says it took inspiration for HMS OCToPUS from hydroseeding, a terrestrial planting process designed to spread seeds rapidly. Its own Hydro Marine Seeding (HMS) is a technique whereby seagrass seeds are injected directly into the seabed.

The OCT commissioned Plymouth company Absolute Product Design to engineer a spring-loaded handheld device based on a caulking gun, the latter part of the OCToPUS name deriving from “pressurised underwater seeder”. The gun's 1.5-litre chamber is filled with Zostera marina seeds suspended in a carrying media.

Relvastatud ja külvamiseks valmis (OCT)

In the course of one 20-minute dive a single diver can use an OCToPUS unit to inject 2,000 seagrass seeds, says the OCT. Its Ocean Habitat Restoration team have now used the guns to seed 1.5 hectares of seabed in the Solent Maritime and two hectares in Plymouth Sound National Marine Park.

Jätkates taastamiskohtade jälgimist, teatavad nad, et esialgsed märgid mererohupeenarde taastumisest on olnud positiivsed.

"Keskendume täielikult subtiaalsele mererohule ja sellega kaasnevad mitmed täiendavad väljakutsed, mis kaasnevad lainete all töötamisega," ütles Amelia Newman, ÜMT mererohu vesiviljeluse tehnik. "Nii et oleme väga põnevil, et oleme oma uue seadmega selles etapis ja hakkame nägema, kuidas see võiks muuta ÜMT selle eluliselt olulise elupaiga taastamise viisi.

3.5 hektarit merepõhja on juba külvatud (OCT)

"Oleme väga tänulikud ühe meie võtmepartneri Ørstedi ja Absolute Product Designi inseneride toetuse eest, kes on selle uuendusliku seadme väljatöötamisel olnud olulised."

"Mererohuniidud on väga tõhusad süsiniku neeldajad, mis parandavad vee kvaliteeti ja pakuvad toitu ja peavarju paljudele olulistele liikidele, nagu liivaangerjas ja heeringas," ütles rohelise energia ettevõtte Ørstedi bioloogilise mitmekesisuse juhtivspetsialist Samir Whitaker. "Ühendkuningriik on kaotanud kuni 90% oma mererohust, kuid sellised rühmad nagu Ocean Conservation Trust on näidanud, et suudame selle tagasi tuua."

Koostöös ettevõtetega Sonardyne, MarineSee, Voyis ja Blue Robotics ütleb ÜMT, et on välja töötanud ka spetsiaalse ROV-i, et oma kaitsealaseid jõupingutusi veelgi laiendada. Sõiduk võimaldab mererohtu kaardistada tema sõnul enneolematu detailsusega, luues kõrge eraldusvõimega fotogrammeetria, et jälgida taastamispüüdlusi ja jälgida väljakujunenud peenraid.

Uus ROV (OCT)

ROV-i täpsus võimaldab ka ÜMT-l paremini mõista hooajalisi ja aastaseid muutusi mererohuniitudel, öeldakse.

"Meil on väga vedanud, et veedame palju aega vees ja vee peal, kuid see tehnoloogia lubab palju täpsemat, üksikasjalikumat ja tõhusamat viisi, kuidas saame jälgida mõningaid mereheina tervise põhinäitajaid," ütles ta. Oktoober looduskaitseprojektide juht Andy Cameron. "See tähendab ka, et saame sukeldujaid kasutada erinevalt asjade jaoks, mida ROV teha ei saa."

