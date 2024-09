Merevägi vabastab Assooridel 6 taastatud kilpkonna

Kuninglik merevägi viis Atlandi ookeani soojadesse vetesse tagasi kuus haruldast metskilpkonna, kelle tervis on taastunud pärast seda, kui nad umbes 20 kuud tagasi Ühendkuningriigi rannikul "külmašokis" uhuti.

Patrulllaeva HMS meeskond Medway vabastas nad Assooridelt, kui ta oli teel Plymouthist Kariibi mere saartele, et toetada rahvusvahelisi uimastite salakaubaveovastaseid operatsioone ja abistada orkaani tabanud saarekogukondi.

2023. aasta esimestel kuudel Divernet oli teatanud üleujutusest külmašokis kilpkonnad luhtumine Ühendkuningriigis. See oli siis, kui pool tosinat noorlooma oli Kariibi mere või USA idarannikult tugevate tuulte ja Atlandi ookeani hoovuste poolt ära pühitud. Nad oleksid surnud, kui neid poleks pestud ja päästetud.

Lähivõte ühest kilpkonnast (kuninglik merevägi)

Viis tulid kaldale Cornwallis ja Devonis ning nende eest hoolitsesid Newquay töötajad Blue Reef akvaarium, samas kui kuuenda taastas tervise Anglesey mere loomaaed pärast saare rannast leidmist.

"Kõik kilpkonnad saabusid nõrgestatud seisundis – paljudel juhtudel ei olnud me kindlad, kas nad jõuavad üleöö," ütles Blue Reef Aquariumi rühma kuraator Steve Matchett.

"Kõik olid dehüdreeritud ja kõhnad. Selle põhjuseks on pikaajaline liiga külm ja suutmatus korralikult toita/toimida. Nad kõik on õitsenud, kui oleme nad esialgsest etapist läbi saanud.

Blue Reefi akvaariumi töötajate hooldusõpe RN-i vabatahtlikele kilpkonnahoidjatele alamleitnant Adam Whitelaw ja inseneritehnik Ryan Brooks (kuninglik merevägi)

Käimas

Kui tuli aeg kilpkonnad – nimega Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly ja Tonni – kodumaale toimetada, pakkus kuninglik merevägi oma abi ja laadis nad pardale. Medway kastides koos toiduvarude, masinate varuosade ja katastroofiabikomplektidega.

Meeskond koguneb kilpkonna vabastamist vaatama (kuninglik merevägi)

Kilpkonnad ei vajanud pardal olles toitmist, vaid selleks, et nende konteinerid oleksid puhtad ja vee temperatuur üle 20 °C. Üks kahest meremehest, kes vabatahtlikult ajutise kilpkonnapidajana töötas, insenertehnik Ryan Brooks kirjeldas neid kui "üllatavalt vähest hooldust".

"Peame vaid veenduma, et nende puurid on puhtad ja kilpkonnad ise rõõmsad, hubased ja niisked – et nad ei kuivaks ega tekiks valusaid kohti – nii et see tähendab põhimõtteliselt kaks korda päevas kontrollimist." ütles ta.

Tagasi merele

MedwayMeeskond kogunes lennukikabiinile, et jälgida kilpkonnade Assooridelt merre tagasitoomist. "Elukutseliste meremeestena soovivad paljud meist teha kõik endast oleneva, et vähendada bioloogilise mitmekesisuse kadu merel," ütles RN merekeskkonnakaitse vanemnõunik Rod Jones.

Läände suunduva merereisi lõpp kaljukilpkonna jaoks (kuninglik merevägi)

"Mereloodusega kohtumine on üks meresõidu suurimaid rõõme ja kui saame kasvõi vähesel määral aidata seda tulevikus tõenäolisemaks muuta, on meil hea meel, et saame seda teha."

"See on see, mida me oleme esimesest päevast peale püüdnud," ütles Anglesey Sea Zoo omanik Frankie Hobro, kui selle ravitud kilpkonn Tonni koguti. "Oleme elevil ja natukene rõõmsalt emotsionaalsed.

"Ta on samuti väga-väga kindlates kätes. Tore on näha, kui entusiastlik ja elevil on mereväe meeskond ning kui innukalt nad neid kilpkonnasid hooldavad – see on armas.

Samuti Divernetis: Külmašokeeritud kilpkonnade üleujutus Ühendkuningriigis, Kilpkonnanavigatsioon "Suhteliselt toores", Elu ootab ohustatud kilpkonnasid, Kilpkonn, kes hoiab maailma üleval, Kuidas võltsmunad võivad kilpkonnade ellujäämist soodustada