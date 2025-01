Orca vasika surma lohutus – aga mitte J35 jaoks

at

at 8: 59 am

Washingtoni osariigis Puget Soundis orca Tahlequah'le hiljuti sündinud emane vasikas suri – ja teatatakse, et leinav ema hoiab surnukeha enda juures, nagu ta tegi kuulsalt eelmise surnud vasikaga seitse aastat tagasi.

Vaalauuringute keskuse teadlased (CWR) olid teatanud, et ema, keda ametlikult märgiti J35 Vaikse ookeani loode-mõõkvaalade J kauna hulka, on poeginud, kuid nad olid ka hoiatanud, et tema ja tema vasika J61 käitumine tekitanud terviseprobleeme, Kui Divernet teatas 27. detsembril.

"J61 surm on eriti laastav mitte ainult sellepärast, et ta oli emane, kes oleks võinud ühel päeval oma matriliini juhtida, vaid ka tema ema J35 ajalugu, kes on nüüdseks kaotanud kaks neljast dokumenteeritud vasikast – mõlemad olid naised," teatas CWR.

Orca J35 ei jäänud ellu (Maya Sears)

Ta lisas, et J35 oli esmakordselt nähtud tema kõnepulti või a uim J61 surnukeha kandmiseks uusaastapäeval. Selline leinakäitumine oli teada, kuigi tema tegevus 2018. aastal, mil ta läbis sel teel 1,600 päeva jooksul 17 km pikkuse distantsi, tõmbas rahvusvahelist tähelepanu, kuna see oli nii ekstreemne.

Mõõkvaalade kaunad on laiendatud perekonnad, kes jäävad kokku kogu eluks. Leinavad emad saavad oma emotsioone veelgi väljendada, muutes oma kõnesid, vähendades toidutarbimist või aeglustades oma liigutusi, samal ajal kui teised kaunas olevad orkad jäävad sageli tuge pakkuma.

Lõhe nappus

J35 esimene vasikas on nüüd 14 ja tema kolmas, 2020. aastal sündinud, on samuti elus. Nad moodustavad osa kriitiliselt ohustatud lõunapoolsete mõõkvaalade (SRKW) populatsioonist, mis kannatab nende peamiseks toiduallikaks oleva Chinooki lõhe varude puudujäägi tõttu koos reostuse, laevade müra ja kliimamuutuste tagajärgedega.

Populatsioon on vähenenud 75-ni, sealhulgas arvatakse olevat vaid 23 pesitsevat emast.

NOAA kalandus oli varem teatanud, et J35 kehaseisund oli ebanormaalne, mis viitab sellele, et ta ei pruugi olla suutnud edukaks laktatsiooniks piisavalt rasva talletada ning et vasikas sündis tõenäoliselt enneaegselt ega näinud elavat välja.

J35 kaotust 2024. aasta viimasel päeval oli siiski alust lohutada, kui kinnitati teise SRKW orca, tähisega J62, sündi. Paljude täiskasvanud emaste seas oli tema sugu ja ema identiteet veel kindlaks tegemata. "Vasikas näis füüsiliselt ja käitumuslikult normaalne," teatas CWS.

Teadlased kavatsevad läbi viia nii J35 kui ka uue vasika J62 järelvaatlusi, kui tingimused ja orkade liikumised seda võimaldavad.

Samuti Divernetis: Leinatud mõõkvaala pinnad uue vasikaga, Kas orca röövis pilootvaala vasika?, Orca purustab rekordi – aga mis hinnaga?, Sukelduja orcajooming toob rekorditrahve