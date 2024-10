Roosad merefännid kasvatati Ühendkuningriigis esimest korda

Edela-Inglismaa ja Lõuna-Walesi sukeldujatele tuttava gorgoni roosa merefänni tulevikulootusi on suurendanud uudis, et teda on esmakordselt kasvatatud Suurbritannias.

See saavutus saavutati a Projekt Coral Labori akvaarium Hornimani muuseumis ja aedades Lõuna-Londonis, kus elavad parasvöötme koralliliigid Eunicella verrucosa väidetavalt paljuneb hästi.

Roosad merefännid – mis võivad tunduda ka valgete või oranžidena – leidub rannikuvetes Lääne-Iirimaa ja Edela-Suurbritanniast Lääne-Aafrika ja Vahemere rannikuni, kuid Ühendkuningriigis peetakse neid ohustatuks ja IUCNi punasesse nimekirja kogu maailmas haavatavateks. .

Nad elavad 10–50 m sügavustes vetes kuni Pembrokeshire'i põhjani ja idas kuni Portland Billini ning on levinud Lõuna-Devoni ja Cornwalli osades, Scilly ja Lundy saartel. Neid leidub ka Iirimaa lõuna- ja läänerannikul, kuigi levinud vaid Galway ja Donegali lahes.

Roosa merefänni munade vabastamine (Jamie Craggs / Hornimani muuseum)

Sukeldujad alates Exeteri ülikool kogus kudemisprojekti jaoks korallid Lõuna-Devonis Teignmouthi lähedal asuvast vrakist osana doktorandi Kaila Wheatley Kornblumi uurimistööst Eunicella verrucosa paljunemine.

"On täiesti uskumatu näha, kuidas munad väljutatakse ja vastsed ringi ujuvad," ütles Kornblum. „See on murranguline saavutus ja annab meile kauaoodatud võimaluse laiendada oma teadmisi parasvöötme korallide paljunemise, eriti vastsete arengu ja asustamise kohta, mis on meie grupi varasemas töös esile tõstetud, kuid seni jälgimata valdkonnad.

"See on suur samm meie arusaamises roosa merefänni liigist ja kaitsest."

Eunicella verrucosa kolooniad hargnevad rikkalikult ja kasvavad valitsevate hoovuste suhtes täisnurga all 25–50 cm kõrguseks. Kasv on aga lõdvestunud 1 cm aastas.

Ühendkuningriigis on korallid kaitstud 1981. aasta Wildlife & Countryside Act'i alusel ja nende jaoks võib nende jaoks määrata merekaitsevööndid (MCZ).

Kornblumi doktorikraadi juhendavad Exeteri professor Jamie Stevens ja Dr Jamie Craggs, Hornimani ja Project Corali juhtivteadlane akvaariumi kuraator. "See on esimene kord, kui see liik on Ühendkuningriigis kudenud ja üles kasvanud ning see on suur samm edasi liigi säilitamisel," ütles Craggs. "On imeline näha, et vastsed hakkavad nüüd elama ja noorukiteks kasvama."

Teatavasti kasvatas Lissaboni Oceanarium eelmisel aastal Portugalis edukalt roosasid merefänne.

