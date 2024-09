Vastavalt uutele Ühendkuningriigi juhitud uuringutele on hallid riffhaid sunnitud jätma maha oma looduslikud elupaigad korallriffidel, kuna kõrge ookeanitemperatuur põhjustab nende pleekimist.

Rifiresidentuurist loobumine keskkonnastressi ajal väljendub laialdasemas ja sagedasemas migratsioonis erinevatesse piirkondadesse ning järjest pikemates eemalolekuperioodides.

Sellised mõjud püsisid 16.–2015. aasta ekstreemse El Niño sündmuse ajal koguni 2016 kuud, mis põhjustas uuringupiirkonnas – India ookeanis asuvas kauges Chagose saarestikus – märkimisväärse pleekimise. Teadlased on väljendanud muret selle pärast, mis juhtub siis, kui pleegitamine muutub iga-aastaseks sündmuseks, mis peaks toimuma alates 2043. aastast.

Rahvusvahelist uurimisrühma juhtisid mereteadlased kl Lancaster University ja ZSL (Londoni Zooloogia Selts) ja rahastas Bertarelli fond. Aastatel 2013–2020 jälgisid nad haide liikumist, ühendades enam kui 120 haile akustilised satelliitjälgijad ja paigaldades Chagose koralliatollide ümber akustilised vastuvõtjad.

Salvestati enam kui 714,000 XNUMX akustilist tuvastamist ja koostöös Maa vaatlus Londoni King's College'i teadlased ühendasid need satelliidiandmetega, mis salvestasid rifide keskkonnastressi.

Kompromiss haidele

"Need tulemused annavad mõned esimesed tõendid selle kohta, kuidas riffide muutused vastusena keskkonnastressile, mis on muutumas nii äärmuslikumaks kui ka sagedasemaks, mõjutab haide liikumist," ütles juhtivteadur dr David Jacoby Lancasteri ülikoolist.

"Hall riffi haid on Indo-Vaikse ookeani riffidel tavaline kiskja, kes tõttab riffilt eemale toituma, kuid paljud peavad otsustama, kas stressis karidelt põgeneda.

"Kaupluse ees peavad haid otsustama, kas lahkuda rifi suhtelisest ohutusest ja kulutada rohkem energiat, et jahedas püsida, või jääda rifile ebaoptimaalsetes tingimustes, kuid säästa energiat.

"Arvame, et paljud otsustavad kolida avamere, sügavamatesse ja jahedamatesse vetesse, mis on murettekitav. Paljudel riffidel üle maailma on haide arv juba ekspluateerimise tõttu oluliselt vähenenud ja see leid võib neid suundumusi veelgi süvendada.

Kompleksne tasakaal

"Suurkiskjatena mängivad hallid riffhaid korallriffide ökosüsteemides väga olulist rolli," ütles juhtivautor dr Michael Williamson ZSL-i zooloogiainstituudist. "Nad hoiavad riffil õrnalt tasakaalustatud toiduvõrku ja suunavad toitaineid ka sügavamatest vetest korallriffidele, kus nad sageli toituvad.

"Haide ja nende kaasatud toitainete kadu võib mõjutada riffide vastupidavust suure keskkonnastressi perioodidel."

"Kuna kliimamuutus toob kaasa suureneva ebakindluse ja üha sagedasemad äärmuslikud stressisündmused, muutub nende kiskjate oluline ökoloogiline roll korallriffidel tõenäoliselt muutumas, kuna nad veedavad rohkem aega riffidest eemal, millega nad on seotud," ütles dr Jacoby.

"Selle tagajärjed pole veel täielikult teada, kuid arvestades korallriffidel esinevate liikide ja troofiliste vastasmõjude keerulist tasakaalu, toimuvad kindlasti olulised muutused."

Toitainete voolud

Üks positiivne oli see, et teatud kohtades olevad akustilised vastuvõtjad tähistasid haide elukoha suurenemist – üks seletus sellele võib olla guano.

Hiljutised uuringud Chagose saarestikus on näidanud, et mõnedel riffidel on seal elavate merelindude tõttu suurem toitainete voog, mille tulemuseks on suurem kalade biomass ja suurem vastupidavus mitmetele stressiteguritele.

"Mõned meie vastuvõtjad, mis nägid suuremat arvu haid, asusid ka merelindude populatsiooniga saarte lähedal," märkis dr Wiliamson. The õppima on just ajakirjas avaldatud Kommunikatsioonibioloogia.

