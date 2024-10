Haide teravad toidud võivad pruunvetikale päästa

Tundub, et mõned haid, keda need ogad ei heiduta, ei leia midagi vastupandamatut kui merisiiliku suupiste näksimine – ja Austraalia teadlased Ülikooli Newcastle Arvan, et avastus võib osutuda oluliseks pruunvetikametsade päästmisel siiliku massilise hävitamise eest.

Uus-Lõuna-Walesi kaguranniku lähedal parasvöötme meres elavad pikaotsad merisiilikud (Centrostephanus rodgersii) on reageerinud ookeanide soojenemisele Austraalias, levides lõunasse Victoria ja Tasmaania lähedal asuvatesse vetesse.

Piirkonna mered soojenevad peaaegu neli korda kiiremini kui globaalne keskmine ning siilikud õgivad oma teel olevaid pruunvetikaid ja selgrootuid, vähendades sellega drastiliselt teiste mereelustiku pruunvetikat.

Siilike peamiseks kiskjaks on alati peetud idapoolset kivihomaari (Sagmariasus verreauxi), mis oli ülepüügi tõttu vähenenud, kuid on nüüd piirkonnas taastumas. Siiski ei paistnud homaaride kohalolek siiliku sissetungi pidurdavat, mistõttu otsustasid teadlased kiskja ja saakloomade suhetesse süveneda.

Mida Centrostephanus rodgersii siilikud saavad pruunvetikaga teha (John Turnbull)

Neid hämmastas see, mida nad leidsid, kui nad sidusid 100 merisiilikut Wollongongi külje all homaaripeidupaigast väljas asuvate kvartalite külge, jättes mitu videokaamerat, et salvestada, mis juhtus iga järgmise 25 öö jooksul. Stseeni valgustamiseks kasutati punase filtriga valgust, sest selgrootutele ei meeldi valge valguse spekter.

"Ootasime, et meie kaamerad jäädvustavad homaarid siilikuid söömas," ütleb doktorant Jeremy Day, "kuid tegelikult näitasid homaarid siilike vastu vähe huvi ja sõid neist vaid 4%. Sageli filmiti neid otse siilikutest mööda kõndimas, otsides muud toitu.

Siilike vastu tundsid palju rohkem huvi härjapeahaid. "Mõlemad sarvhaid (Heterodontus galeatus) ja Port Jacksoni haid (H portusjacksonii) sisenes koopasse ja sõi ära 45% siilikutest,” teatab Day. "See viitab sellele, et haid on Uus-Lõuna-Walesis merisiilikute röövloomadena tähelepanuta jäetud."

Uhke sööja: idapoolne kaljuhomaar (Richard Ling)

Day sõnul ei tundunud haidel olevat probleeme suurte siilike tarbimisega, mida nad tegid mõnikord vaid mõne sõõmuga. "Meie leiud näitavad, et suuri merisiilikuid söövate kiskjate mitmekesisus on laiem, kui me arvasime – ja see võib osutuda heaks uudiseks meie pruunvetikametsade kaitsmisel."

Selgub, et tegelikult oli olnud vähe empiirilisi tõendeid pikaajalise veendumuse kohta, et homaarid on siiliku halvim õudusunenägu.

Kuigi on juba kindlaks tehtud, et pruunvetika elupaiku saab tugevdada siiliku kiskjate kaitsmise või taastamisega, arvavad teadlased nüüd, et looduskaitsjad võisid toetada vale kiskjat. Nende teadustöö on just avaldatud aastal Frontiers.

Samuti Divernetis: Tulge tagasi, merisiilikud – me vajame teid!, Kas me saame plahvatava merisiiliku probleemiga hakkama?, Siilikutapja pühib alla Punasesse merre, Elevandihülged sukelduvad unes – ja siiliku surma mõistatus lahendatud