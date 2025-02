Sülitas välja: miks vaalad ei neela inimesi

Peaaegu neli aastat on möödas sellest, kui USA akvalangist Michael Packàrd sai tugevalt vigastada pärast seda, kui ta veetis hinnanguliselt 40 sekundit Massachusettsi osariigis Cape Codis toituva küürvaala lõuas – nii et Venezuela süsta Adrián Simancas võis eelmisel nädalal lugeda end peaaegu õnnelikuks, sest ta sülitati kohe pärast vigastusteta küüruga välja.

Erinevalt Packàrdist oli 24-aastane Simancas vaala poolt üllatunud pinnal viibinud ja tema suus olev kogemus oli hetkeline, kuigi seekord jäädvustati see videole, kui tema isa Dell parve parve lähedal aerutas.

Juhtum leidis aset 8. veebruaril Tšiili Patagoonia ranniku lähedal Magellani väinas Aguila lahes.

Packàrd oli homaariga sukeldunud umbes 14 m sügav, nagu teatatakse Divernet, kui ta oli avastanud end jätmas Joonase muljet, kuid pärast seda, kui vaal oli korduvalt uskmatult pead raputanud, oli sukelduja pinnale sülitatud ja talle jäi talle meeldejääv lugu rääkida.

Fortunately he had been able to pull off an impressive regulaator recovery while still engulfed by the whale.

Nii tema kui ka Simancas olid aga veendunud, et nad surevad. Oli kuulda, kuidas Dell Simancas ütles oma pojale, kes oli algselt arvanud, et teda ründas mõõkvaal, et jääks rahulikuks, kui ta pärast intsidenti tema juurde jõudis.

Dell Simancas leiab pärast vaaladega kohtumist oma poja vigastamata (Dell Simancas)

Kuigi kogemus oli kestnud vaid sekundeid, ütles Adrián, et nagu Packàrd, oli temagi teadlik vaala lõualihastest ja hirmust, et teda neelatakse.

Pealkirjad on viidanud ka sellele, et vaal neelas Simancase alla, kuid tegelikult ei suudaks ükski küürus inimest alla neelata, sest vaatamata mahukale suule ulatub tema kõri läbimõõt alla 40 cm ja rusikasuurune koht, kust algab kitsas söögitoru.

Samuti pole vaalal hambaid, et saaki murda. Sama kehtib enamiku teiste vaalade kohta, sealhulgas hiiglaste, näiteks siniste kohta, ja isegi hammasvaaladel puudub terav hammustus.

Ainult a kašelott mis on kuni 60 cm laiuse kurguga varustatud hiidkalmaari neelamiseks, võib arvata, et inimene võib ära süüa, kuigi väljavaade on äärmiselt kauge.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in California in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

