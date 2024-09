Spookfish on uus süvaveekimääriliik

Avastatud on uus kimäär- või kummitushai liik, kes elab ilmselt ainult Austraalia ja Uus-Meremaa sügavamates vetes.

Avastuse tegid krooniuuringute instituudi riikliku vee- ja atmosfääriuuringute instituudi (NIWA) teadlased ning NIWA kalandusosakonna dr Brit Finucci on seda liiki nüüd kirjeldanud järgmiselt. Harriotta avia, austraasia kitsa ninaga õudne kala.

Arvati, et haruldased kalad on osa ühest ülemaailmselt levinud liigist, kuni uuringud näitasid, et see on geneetiliselt ja morfoloogiliselt oma sugulastest erinev.

Proovid koguti uurimiseks Uus-Meremaa kalanduse uurimistöö käigus Chatham Rise'is, Vaikse ookeani piirkonnas, mis ulatub Lõunasaare lähedal umbes 1,000 km idas.

Pühendatud vanaemale

Dr Finucci andis õudsele kalale oma vanaema mälestuseks teadusliku nime. "Avia tähendab ladina keeles vanaema," ütles ta. "Tahtsin talle selle noogutuse anda, sest ta toetas mind uhkusega minu teadlasekarjääri jooksul.

"Kimäärid on ka üsna iidsed kalade sugulased – vanaemad ja vanaisad – ja minu arvates sobis see nimi hästi."

Nime valis dr Brit Finucci Harriotta avia uue kimääri jaoks vanaema auks (NIWA)

kummitushaid, aka rottfish, rabbitfish või elephantfish, on kõhrelised ja tihedalt seotud haide ja raidega. Neil on sile, katlakivivaba nahk ja nad kasutavad krevettide ja molluskite toitmiseks oma nokataolisi hambaid.

"Harriotta avia on ainulaadne oma pikliku, kitsa ja allasurutud koonu tõttu; pikk, peenike pagasiruumi; suured silmad ja väga pikk, lai rind uimed"ütles dr Finucci. “See on armas šokolaadipruun värv.

"Sellised kummitushaid on suures osas piiratud ookeanipõhjaga ja elavad kuni 2,600 m sügavusel. Nende elupaiga tõttu on neid raske uurida ja jälgida, mis tähendab, et me ei tea nende bioloogiast ega ohustaatusest palju, kuid see muudab sellised avastused veelgi põnevamaks.

Samuti Divernetis: MIS NEED MÄRGID JÄTTIS? SÜGAVMEERI MÜSTEERIUM LAHENDATUD, LEITUD SUURIM PIMEDAS HELENDAV HAI, SNAILFISH LÜHIS MAAILMA SÜGAVIMATE KALADE REKORDI, TUNNISTATUD 4 UUT SÜVAMERE KAHEKJAJALIIKI