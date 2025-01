Paisuhai tärkab näiliselt neitsisünnil

at 9: 58 am

USA-s on koorunud paisuhai muna – kuigi tema akvaariumi elupaigas polnud vähemalt kolm aastat olnud isashai, kes seda viljastaks.

Muna tuvastas esmakordselt loomakasvatusmeeskond kl Shreveporti akvaarium Louisianas 2024. aasta kevadel, kuigi see võis paagis märkamatult lebada juba veebruarist saadik.

Paishaide munajuhtude koorumine võtab tavaliselt üheksa kuud kuni aasta ja meeskond teadis, et kaks elupaika hõivanud emast haid ei olnud isashaiga kontaktis olnud alates Covidi pandeemiast 2021. aasta alguses.

paisuhaid (Cephaloscyllium ventriosum) on Vaikse ookeani idaosa rannikuvetes levinud kassihai tüüp. Nende nimi tuleneb haide ebatavalisest võimest kiskjate hirmutamiseks oma keha õhu või veega täis puhuda.

Muna jälgiti hoolikalt akvaariumi karantiiniasutuses kuni poegade koorumiseni 3. jaanuaril, keda aitas meeskond.

Sünd näib olevat kas harv mittesugulise paljunemise juhtum, mida nimetatakse partenogeneesiks, või viljastumine, mis on pärast paaritumist pikemaks ajaks edasi lükatud.

Mõne kuu pärast saab loomakasvatusmeeskond võtta kutsika verd DNA analüüsi eesmärgil, et selgitada välja, milline neist ebatavalistest asjaoludest kehtib.

"See olukord on uskumatu ja näitab selle liigi vastupidavust," ütles akvaariumi elusloomade kuraator Greg Barrick. "Oleme lähikuudel põnevil, et kinnitada, kas tegemist oli tõepoolest partenogeneesi juhtumiga või viljastumisega. See tõestab tõesti, et elu... leiab tee.”

Ei ole välja pandud

Paisuhai poeg, kelle nimi on Yoko onyoko, chumash (põlisameeriklane) sõna hai kohta, väidetavalt õitseb. Haruldaste paljunemisjuhtumite kaudu sündinud haid on aga teadaolevalt silmitsi tõsiste terviseprobleemidega, nii et Yoko pole veel välja pandud ja teda jälgitakse jätkuvalt tähelepanelikult.

Küsimusele, millal eluoht taandub, vastas Barrick Divernet: "Ma ei ole kindel, et saame sellel rindel kunagi tõeliselt lõõgastuda, kuid kindlasti oleme pärast tema esimest sünnipäeva enesekindlamad."

Yoko vajab esimesel aastal hoolikat jälgimist (Shreveporti akvaarium)

Möödunud aastal leiti Põhja-Carolina akvaariumis tiine Charlotte, hoolimata sellest, et ta polnud kaheksa aastat isasraiega kokku puutunud. Seda kahtlustati kas partenogeneesi või hai poolt immutamise juhtumina.

Algselt rasedust tähistanud sotsiaalmeedia jälgijad muutusid akvaariumitöötajate suhtes kannatamatuks ja solvavaks, kui kiir ei toonud oodatud poegi. Ta suri hiljem pärast seda, kui leiti, et ta ei olnud rase, vaid tal on reproduktiivhaigus.

Parthenogenees dokumenteeriti esmakordselt Briti loomaaedade Komodo draakonitel 2006. aastal ning seda on aeg-ajalt registreeritud sebrahaidel ja saekaladel, kuid selgroogsetel on see haruldane. Miks see tekib ja selle käivitajad on teadmata.

Samuti Divernetis: "Omapärane" valgehai, keda on tõenäoliselt nähtud esimest korda elusalt vastsündinud, Harv juurdepääs: vasarhai embrüod, Haipojad seisavad silmitsi ebakindla tulevikuga, Atlandi ookeanilt leitud haruldane haide kasvandus