Aja tagasipööramine: meduusid, mis vananevad vastupidiselt

Need sukeldujad, kes tunnevad oma vanust raskemate sukeldumiste ajal ja soovivad, et saaksid kella tagasi keerata, ei jäta seda võimalust kasutamata. Tundub, et vähemalt mõned teie sukeldumisel nähtud olendid suudavad just seda teha, nii et kujutage ette, kas nende võimeid saaks korrata!

Teadlased Joan Soto-Angel ja Pawel Burkhardt Bergeni ülikool Norras on avastanud, et kamm-želee liik, Mnemiopsis leidyi, on võimeline oma elutsüklit ümber pöörama, pöördudes täiskasvanueast vastse staadiumisse. Halb uudis on see, et protsessi käivitamiseks on vaja tõsist stressi.

Tegelikult teine ​​liik, Turritopsis dohrnii, oli juba teada, et ta suudab täiskasvanud meduusast naasta polüübiks, pälvides selle sildi "surematu meduus", kuid uus leid näitab, et see võime pole ainulaadne.

"Näitasime, et küpsed lobate etapid M leidyi suudavad pärast stressiperioodi taanduda tsüdipiidsete vastsete staadiumisse,” ütleb Soto-Angel. "Asjaolu, et oleme leidnud uue liigi, mis kasutab seda omapärast "ajarännakumasinat", tekitab põnevaid küsimusi selle kohta, kui laialt levinud on see võime kogu loomade elupuus.

Ebatavalised võimed

Kammitarretised, või ktenofoorid, oli varem seostatud regeneratsiooni ja teise ebatavalise võimega: sugulisel teel paljuneda isegi vastsete staadiumis.

Kui Soto-Angel märkas, et täiskasvanu M leidyi tarretis, tuntud ka kui merepähkli pähkel, oli paagist kadunud, jättes endast maha vaid vastse. Tema ja Burkhardt asusid uurima, kas nad suudavad sellise tagasipööramise tingimusi kontrollida.

Aeglustatud järjestus, mis näitab lobektoomia korral vastupidist arengut M leidyi meduus (Bergeni Ülikool)

Selle saavutamiseks hoiti 65 tervet täiskasvanud merepähklit isoleerituna mahutites ja näljutati kaks nädalat, enne kui neid toideti vaid kord nädalas ja hiljem iga kahe päeva tagant. Viieteistkümnel oli täiskasvanud lobud kirurgiliselt eemaldatud, lisades täiendava stressifaktori.

Tarretised hakkasid kokku tõmbuma, need, kellel olid endiselt lobud, imasid need tagasi oma kehasse. "Näha, kuidas nad muutuvad aeglaselt üle tüüpiliseks küdipiidvastseks, nagu läheksid nad ajas tagasi, oli lihtsalt põnev, " ütleb Soto-Angel.

"Mitme nädala jooksul ei muutnud nad mitte ainult oma morfoloogilisi tunnuseid, vaid neil oli ka täiesti erinev toitumiskäitumine, mis on tüüpiline tsüdipiidvastsele."

Iidne omadus

Katse näitas, et kuigi seitse 50-st nälginud meduusist muutusid täielikult vastseteks, tegi seda suurem osa lobektoomiaga ja seetõttu suurema stressi all olevatest tarretistest – kuus 15-st.

Kammitarretised on ühed varasemad loomaliinid, mistõttu arvatakse, et vastupidine areng võib kujutada endast loomariigi iidset tunnust.

"See põnev leid avab ukse paljudele olulistele avastustele, " ütleb Burkhardt. "Huvitav on paljastada molekulaarne mehhanism, mis juhib vastupidist arengut, ja see, mis juhtub selle protsessi käigus looma närvivõrguga."

Uuring avaldatakse ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.

