Kilpkonnatants – ja mida see tähendab

Iga sukelduja, kes võib näha, kuidas merikilpkonn vees metsikult tiirleb, jälgib instinktiivset "tantsu", kui loom Maa magnetväljas orienteerub.

Põhja-Carolina ülikooli teadlased (UNC) Chapel Hillis avaldasid äsja nende arvates murrangulise uuringu kilpkonnade navigeerimise kohta.

Bioloog ja uuringu juhtiv autor Kayla Goforth, hiljutine UNC doktorikandidaat, esitas hüpoteesi kilpkonnade võime kohta naasta korduvalt samadele toitumiskohtadele, isegi kui see tähendaks ujumist poolel teel ümber Maa.

"Kayla hakkas mõtlema, kas suudaksime panna kilpkonnad seostama geograafilise piirkonna magnetilist signatuuri toiduga – ja seetõttu seda kilpkonna tantsukäitumist välja mängima," ütles prof Kenneth Lohmann, kes juhib koos oma naise Catherine'iga bioloogiaosakonna Lohmanni laborit.

"Ta võttis selles tõesti juhtrolli," ütles ta Goforthi hüpoteesi kontrollimiseks tehtud katse kohta. "Ma ei olnud alguses üldse kindel, kas see toimib, kuid meil oli hea meel, et ta proovis – ja see tuli märkimisväärselt hästi välja."

Äsja koorunud metsakilpkonn (Ken Lohmann / UNC bioloogiaosakond)

Meeskond kohandas vangistuses peetavaid kilpkonni teatud magnetväljadele, kordades erinevates ookeanipiirkondades asuvaid kilpkonni, toites mõnes kohas kilpkonni korduvalt, teistes mitte.

Kui nad hiljem kokku puutusid põldudega, kus neid varem toideti, näitas nende metsik „kilpkonnatantsukäitumine“, et nad seostasid magnetilise signatuuri toiduga.

Tuntud magnetilisest tunnusest erutatuna tõstsid kilpkonnad pea veest välja, suu avanesid, laksutasid lestasid ja vahel keerlesid ringi.

Goforthi meeskonna sõnul kasutavad nad oma "magnetkaardi taju", kuid neil on ka "magnetilise kompassi taju", mis võimaldab neil liikuda teatud suundades.

Kaardi- või kompassitunnetus?

Töötades UNC füüsika ja astronoomia osakonnaga, uuris meeskond raadiosageduslike võnkuvate magnetväljade mõju kilpkonnade magnetilistele meeltele. Nad olid üllatunud, kui avastasid, et kuigi väljad ei mõjutanud kaarditaju, häirivad need kilpkonnade võimet kasutada kompassi ja orienteeruda.

Rakmetes koorunud poeg teaduse nimel (Ken Lohmann / UNC bioloogiaosakond)

"See viitas sellele, et magnetkaardi ja kompassi jaoks on kaks erinevat mehhanismi ning need võisid areneda eraldi," ütles Goforth.

Ta jätkab nüüd Texase A&M ülikoolis järeldoktorantuuri, et neid protsesse edasi uurida, kuigi kasutab nüüd pigem monarhliblikaid kui kilpkonni.

"Me teame, et nägemismeele jaoks on teil silmad; haistmismeele jaoks on teil nina; ja kuulmise jaoks on teil kõrvad, kuid magnetilise taju jaoks pole sellist retseptorit tuvastatud ja mehhanism jääb teadmata, " ütleb Goforth.

Uuring on just avaldatud in loodus.

