Ühendkuningriigi sukelduja nimetas Aafrika esimese pügmee toruhobuse

See pole esimene kord, kui dr Richard Smith avastas uue mereliigi – sealhulgas Aafrika mandri esimese pügmee-merihobu –, kuid ta kirjeldab pügmeed. toruhobust, mida ta pildistas Lõuna-Aafrika populaarses sukeldumiskohas Sodwana lahes kui "pisikest ime".

Väike kala "heidab uut tähelepanu Aafrika rikkalikule, kuid sageli tähelepanuta jäetud väikesele mere bioloogilisele mitmekesisusele", ütleb Ühendkuningriigi sukelduja, kes koos Lõuna-Aafrika merebioloogi dr Louw Claassensi ja teiste teadlastega IUCNi Seahorse, Pipefish & Seadragon Specialist Groupist (SPS SG), on nüüd haruldast olendit kirjeldanud ja nimetanud.

Torukalale on antud nimi Cylix nkosi, koos kuningas mis tähendab kohalikus nguni keeles "kuningas" või "pealik". Selle silmade kohal olevat kroonitaolist luustruktuuri tunti, et anda sellele kuninglik välimus.

Pügmee toruhobune oma looduslikus elupaigas (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Richard Smith

Sodwana pügmee toruhobune ei kasva kauem kui 5 cm ja on osa Syngnathidae perekond, kuhu kuuluvad merihobused, vesikalad ja meriragonid, kuid selle ebatavaline asukoht ja eristavad omadused teevad sellest "keerulise kääbusmerihobu", ütleb dr Smith. Tema lähim sugulane, Cylix tupareomanaia, leidub rohkem kui 12,000 XNUMX km kaugusel Uus-Meremaal.

Torukala märgati kohaliku sukelduja Christo van Jaarsveldi abiga 2 Mile Reefil umbes 22 m sügavusel käsna külge klammerdumas. Selle klassifitseeris Austraalia Muuseumi ja California Teaduste Akadeemia taksonomist Graham Short ja meeskonna uuring on just avaldatud aastal Ihtüoloogia ja herpetoloogia.

Säilinud emaste CT-skaneeritud skeletid (A) ja mees (B) isendid Cylix nkosi ja (C) nende lähim sugulane, meessoost Cylix tupareomanaia Uus-Meremaalt (SPS SG)

"Sellise liigi leidmine on kutsunud meid uurima India ookeani bioloogilist mitmekesisust sügavamalt, " ütleb dr Smith. "Tunne on, et see on makroskoopilise looduse kogukonna jaoks põnev piiriäärne territoorium – siin on kindlasti veel palju imelisi avastusi."

2020. aastal tuvastasid SPS SG liikmed Lõuna-Aafrika Vabariigi Hippokampus nalu, esimene pügmee-merihobune, kes kunagi Aafrika vetest leitud. Aga nii liigid kui ka kogu Syngnathidae peetakse inimtegevuse suhtes üha haavatavamaks, eriti kliimamuutuste ja hävitava põhjatraalimise mõjude tõttu.

Cylix nkosi oma "kuningliku" peastruktuuriga (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Smith on professionaalne allveefotograaf, autor Maailm allpool: Tundmatute mereloomade ja korallriffide elu ja ajadja pügmee-merihobu fookuspunkt SPS SG jaoks.

Seda ülemaailmset asutust, kuhu kuulub 43 rahvusvahelist eksperti, kes annavad valitsustele ja looduskaitseorganitele teaduslikke ja tehnilisi juhiseid, juhib Projekt Seahorse.

"Kui me tähistame seda tähelepanuväärset leidu, on see veel üks meeldetuletus, et kaitsta meie ookeanide õrna tasakaalu, enne kui need haprad ja varem tundmatud liigid jäljetult kaovad," ütleb dr Smith.

Samuti Divernetis: Sensatsioonilise Siladeni tulistamine, Merihobu avastus nagu "känguru leidmine Norras", "Jaapani siga" nimetatakse seitsmendaks pügmeeks